Güney Afrika'daki McGregor Müzesi'nde "Türk" temalı sergi açıldı

Sergide Sultan Abdülaziz tarafından 1862'de Cape Malay Müslümanlarına dini hizmet vermesi için Güney Afrika'ya gönderilen Osmanlı İslam alimi Ebubekir Efendi'nin oğlu olan ve Kimberley'de kurulan Osmanlı okulunda öğretmenlik ve müdürlük yapan Ahmet Ataullah Efendi ile ilgili bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk kültürüne ve Türkiye tarihine ait çeşitli ögelere yer veriliyor.

Türkiye ile Güney Afrika arasındaki tarihi bağlara ışık tutan sergi, 25 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Serginin açılışında bulunan Türkiye'nin Cape Town Başkonsolosu Sinan Yeşildağ, yaptığı açıklamada, McGregor Müzesi'nin bu bölgedeki en prestijli müzelerden biri olduğunu belirterek, "Ahmet Ataullah Efendi ile ilgili arşiv belgelerini sunduğumuzda çok ilgilendiler. Birlikte irtibatı koparmayarak müzede Türkiye-Kimberley irtibatı ile ilgili bir sergi açılması üzerine çalıştık." dedi.

Yeşildağ, Cape Town'da doğup büyüyen Ahmet Ataullah Efendi'nin Mısır'da eğitimini tamamladıktan sonra Osmanlı Devleti tarafından Kimberley'deki Türk okuluna öğretmen ve müdür olarak atandığını hatırlatarak, "Daha sonrasında Cape Parlamentosuna milletvekili adayı oluyor. Dolayısıyla bu görevi sona eriyor. Sonrasında Osmanlı hükümeti tarafından Singapur'a ilk Türk Başkonsolosu olarak atanıyor ama birkaç yıl sonra orada trafik kazası geçirerek vefat ediyor." diye konuştu.

Ahmet Atalullah Efendi ve oğlu Rüştü Ataullah Efendi ile ilgili bilgi ve belgelerin yanı sıra Türk kültürüne ve Türk tarihine ait çeşitli ögelere sergide yer verildiğini anlatan Yeşildağ, "Modern Türkiye ile ilgili de çok önemli bilgiler var. Hepsi burada yer alıyor. Kimberley'deki insanların burayla ilgileneceğini düşünüyoruz. Özellikle gençlerin, öğrencilerin ilgisini çekeceğini ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Yeşildağ, Kimberley'i Türkiye'den bir ille "kardeş şehir" ilan etmek için çalışma başlatacaklarını belirterek, "Kimberley'de Sol Platje Üniversitesi'nde Türkiye-Kimberley ilişkilerini araştıran master ya da doktora konusu yaratmayı düşünüyoruz." dedi.

- "Türkiye ile Kimberley arasında gerçekten güçlü bir bağlantının olduğunu görüyoruz"

McGregor Müzesi Üst Yöneticisi (CEO) Sunet Swanpoel de 1907 yılında kurulan müzenin özellikle Northern Cape eyaleti ve Kimberley tarihi üzerine odaklandığını söyledi.

Swanpoel, müzede bir Türk sergisi açılmasından heyecan duyduklarını dile getirerek, "Sayın Başkonsolos Yeşildağ ile tanışmadan önce Türkiye ile Kimberley arasında tarihi bir bağ olduğunu biz de bilmiyorduk. Yaklaşık bir yıllık çalışma sonucunda bu tarihi bağa ilişkin birçok şeye ulaştık. Türkiye ile Kimberley arasında gerçekten güçlü bir bağlantının olduğunu görüyoruz." şeklinde konuştu.