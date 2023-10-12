Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Dünya
  • İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan bir kişi nefret suçundan ceza aldı
DÜNYA

İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakan bir kişi nefret suçundan ceza aldı

İsveç'in Linköping kentinde 2020 yılında Kur'an-ı Kerim yakan aşırı sağcı bir kişi nefret suçundan ceza aldı.

İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakan bir kişi nefret suçundan ceza aldı
Yayınlanma Tarihi: 12.10.2023 14:54:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 15:01

Linköping Mahkemesinden yapılan açıklamada, 27 yaşındaki bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i yakmasının görüntüsünü çekerek ve bunun üzerine İslamofobik müzik ekleyerek sosyal medyada paylaşmasından dolayı nefret suçu işlediğinin tespit edildiği ve hüküm giyen söz konusu kişiye 800 kron para cezası verildiği belirtildi.

Linköping kentinde 11 Eylül 2020'de 27 yaşındaki aşırı sağcı bir kişi Kur'an-ı Kerim'in üzerine domuz pastırması koyduktan sonra yakarak, Linköping Camisi önüne bırakmıştı. Bu saldırıyı filme alan aşırı sağcı, Srebrenitsa soykırımını yücelten ve Müslümanların toplu katliamını öven şarkıları çektiği filme eklemişti. Filmi sosyal medyasında yayımlayan aşırı sağcı hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu.

Mübarek kitabımız: Kur’an-ı Kerim anlam ve önemi MÜBAREK KİTABIMIZ: KUR'AN-I KERİM ANLAM VE ÖNEMİ

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Linköping İsveç Linköping Camisi srebrenitsa soykırım İslam kuran yakan Islamobia İslamofobi KUR AN I KERİM ANLAM VE ÖNEMİ Kur-an-ı Kerim

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN