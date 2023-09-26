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DÜNYA

"Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Başkenti" Azerbaycan'ın Guba şehri seçildi

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Tarımdan Sorumlu 2. Bakanlar Toplantısı'nda, ülkenin Guba şehri, "Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Başkenti" ilan edildi.

Türk Devletleri Teşkilatı Tarım Başkenti Azerbaycan’ın Guba şehri seçildi
Yayınlanma Tarihi: 26.9.2023 16:26:17 Güncelleme Tarihi: 26.09.2023 16:25
Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, TDT Genel Sekreteri Büyükelçi Kubanıçbek Ömüraliyev, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Özbekistan Tarım Bakanı Aziz Voitov, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Kırgızistan Tarım Bakanı Birinci Yardımcısı Murat Ramatov ve Kazakistan Tarım Bakanı Yardımcısı Abilkhaiyr Tamabek katıldı. Toplantı sonrası bildiri imzalayan bakanlar, basına açıklamalarda bulundu.
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Etiketler Guba İbrahim Yumaklı TÜRK Devletleri Teşkilatı (DT Azerbaycan Bakü Aziz Voitov Murat Ramato ABI KKTC Özbekistan Türk Devletleri Teşkilatı Kırgızistan Mecnun Memmedov Kazakistan Hüseyin Çavuş

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