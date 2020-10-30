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Nice'deki saldırı sonrası güvenlik önlemlerini artırıyor

Yayınlanma Tarihi: 30.10.2020 09:59 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 10:02
Fransa Nice'deki saldırı sonrası güvenlik önlemlerini artırıyor

, Nice kentinde düzenlenen sonrası "Sentinelle" (Nöbetçi) operasyonunda görev yapan asker sayısının, ibadethaneler ile okulların güvenliğinin artılacağını bildirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Nice kentine gelerek Notre-Dame Kilisesi'nde incelemelerde bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

"Bunun 'ya karşı yapılan bir saldırı olduğu açık." ifadesini kullanan Macron, Sentinelle operasyonunda görev yapan asker sayısının 3 binden 7 bine çıkarılacağını belirtti.

Ülke genelindeki okul ve ibadethanelerin güvenliğinin de artırılacağını bildiren Macron, yarın düzenlenecek Savunma Konseyi toplantısında yeni kararların alınacağını söyledi.

Macron, saldırıyı "İslamcı terör saldırısı" olarak nitelendirerek Fransa'daki Katoliklerle dayanışma içinde olduğunu belirtti.

Nice'deki 'nde dün sabah saatlerinde düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda kişi de yaralanmıştı.

Saldırgan yakalandıktan sonra hastaneye kaldırılırken Fransa Terörle Mücadele Savcılığı olaya ilişkin soruşturma başlatmıştı. Saldırganın kimliği henüz açıklanmadı.

Fransa genelinde terörle mücadele planı "acil saldırı" seviyesine getirildi.

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Etiketler Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Fransa bıçaklı saldırı Emmanuel Macron Notre Dame Kilisesi

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