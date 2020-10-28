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DÜNYA

Somalili alimlerden Fransa'ya boykot çağrısı

Yayınlanma Tarihi: 28.10.2020 12:39 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 12:39
Somalili alimlerden Fransa'ya boykot çağrısı

Somalili Alimler Heyeti, Emmanuel Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarını eleştirerek Fransız ürünlerine boykot çağrısı yaptı.

Başkent Mogadişu'da toplanan heyetin sözcüsü Şeyh Abdulkadir Muhammed Somow, toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı.

Şeyh Somow, Cumhurbaşkanı 'ın boykot çağrısını hatırlatarak "Fransız ürünlerini reddeden ülkeleri tebrik ediyoruz ve bütün Müslümanları boykota çağırıyoruz." dedi.

Macron'un Müslümanlara zarar vermek için İslam'a karşı doğrudan bir savaş yürüttüğüne dikkati çeken Somow, "Hz. Muhammed'in imajını lekelemeye çalışmak tüm Müslümanlara açık bir saldırıdır." şeklinde konuştu.

Alim Şeyh Ali Wajiis de "Irkçı ve İslam karşıtı propagandalar bazı Batılı politikacılar tarafından siyasi çıkarlarını gerçekleştirmek için kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Somali'nin özerk bölgesi Somaliland'de dün binlerce protestocu, Macron'un ifadelerine tepki olarak sokağa indi.

Fransa'nın Montpellier ve Toulouse kentlerinde, yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta, başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi 'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hz. Muhammed'e yönelik karikatürleri yayımlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

İslam dünyasının yetiştirdiği büyük alim; Abdullatif el-Bağdadi İSLAM DÜNYASININ YETİŞTİRDİĞİ BÜYÜK ALİM; ABDULLATİF EL-BAĞDADİ

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Etiketler Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Charlie Hebdo Paris

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