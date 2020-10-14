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DÜNYA

'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 43'e yükseldi

Yayınlanma Tarihi: 14.10.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 14.10.2020 11:39
Ermenistan'ın saldırılarında ölen Azerbaycanlı sivillerin sayısı 43'e yükseldi

ordusunun, geçici ateşkese rağmen yerleşim birimlerine gerçekleştirdiği top atışlarında 1 sivilin daha yaşamını yitirmesiyle bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 43'e çıktı.

Başsavcılığından yapılan açıklamada, ordusunun, bugün sabah saatlerinde Terter iline yoğun top atışı gerçekleştirdiği bildirildi.

Saldırı sonucu Narlı kasabasında yaşayan Adalet Ahundov (51) yaşamını yitirdi.

Ermenistan'ın son saldırılarında yaşamını yitiren sivil sayısı 43'e çıktı.

Ermenistan ve Azerbaycan, 'da yapılan görüşmelerde, 10 Ekim saat 12.00'den itibaren geçerli olmak üzere 'daki cenazelerin ve esirlerin değişimini öngören insani amaçlı kararı almıştı.

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Etiketler Ermenistan Dağlık Karabağ Ordu ateşkes Azerbaycan Moskova

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