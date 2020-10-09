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DÜNYA

: Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor

Yayınlanma Tarihi: 09.10.2020 09:49 Güncelleme Tarihi: 09.10.2020 09:49
BM: Her 16 saniyede bir bebek ölü doğuyor

, her yıl yaklaşık 2 milyon bebeğin ölü doğduğunu, bunun her 16 saniyede bir bebeğin ölü doğduğu anlamına geldiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Çocuklara Yardım Fonu (), Sağlık Örgütü ve Dünya Bankası tarafından yayımlanan son tahminlere göre, ölü doğumların yüzde 84'ü düşük gelirli ülkelerde meydana geliyor.

Her yıl yaklaşık 2 milyon bebeğin ölü doğduğu ve bunun her 16 saniyede bir bebeğin ölü doğduğu anlamına geldiğine dikkat çekilen çalışmada, hamileliğin iyi izlenmesi, doğum öncesi iyi bakım ve uzman doğumcuların bulunmasının bu ölümleri önleyebileceği ifade edildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ise ölü doğumların sayısını artırabileceği uyarısı yapılan çalışmada, salgın nedeniyle sağlık hizmetlerinin yüzde 50 azalmasının düşük ve orta gelirli 117 ülkede 200 bin bebeğin daha ölü doğmasına neden olabileceği belirtildi.

Çalışmada düşük gelirli 20 ülkede, ölü doğumlarda bir yıl içinde yüzde 20 artış görülebileceğine işaret edildi.

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Etiketler Birleşmiş Milletler BM Dünya UNICEF Dünya Sağlık Örgütü kovid 19

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