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DÜNYA

'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 140 bini aştı

Yayınlanma Tarihi: 19.08.2020 11:02 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 10:53
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 140 bini aştı

kıtasında, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 140 bin 775'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 674 artarak 1 milyon 140 bin 775 oldu.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 415 artışla 26 bin 357'ye ulaştı.

Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 12 bin 264 ölümle Güney , 5 bin 184 ölümle ve 1391 ölümle Cezayir'de görüldü.

Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 592 bin 144, bu ülkeyi 96 bin 753 vaka ile Mısır ve 49 bin 895 vaka ile izledi.

Afrika'da, virüse yakalanan 862 bin 564 kişi ise iyileşti.

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Etiketler Afrika Mısır Nijerya

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