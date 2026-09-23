Türk savunma sanayiinin gurur projesi Bayraktar TB3, Denizkurdu-I/2026 Tatbikatı'nda denizaltı savunma harbi konusunda çığır açan bir performans sergiledi. TCG Anadolu'dan kalkan milli SİHA, Baykar'ın özgün teknolojisi Sonoboy Atım Sistemi (SAS POD) ile gerçekleştirdiği 2 sonoboy atış testini tam başarıyla tamamlayarak, Türkiye'nin deniz altı savunma yeteneklerinde önemli bir adım atmasını sağladı. Bu gelişme, insansız hava araçlarının deniz harp stratejilerindeki rolünü yeniden tanımlayan nitelikte.

Tatbikat kapsamında deniz karakol uçağıyla ortak operasyon gerçekleştiren Bayraktar TB3, modern deniz savunma sistemlerinin entegrasyonunda önemli bir başarı örneği sundu. Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e kadar geniş bir coğrafyada 20-25 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen tatbikatta, SİHA sadece kendi sonoboy atım sistemini test etmekle kalmadı, aynı zamanda deniz karakol uçağının bıraktığı sonoboylardan gelen verileri de işleyerek çok platformlu bir operasyon yeteneği gösterdi. Uçuş sırasında elde edilen su altı verilerin anlık işlenmesi ve gösterimi, sistemin operasyonel hazırlık seviyesinin ne kadar yüksek olduğunu kanıtladı.

Baykar'ın küresel savunma pazarındaki konumu, bu yeni yetenekle daha da güçleniyor. 2025 yılında 2,2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren ve gelirinin yüzde 90'ını uluslararası satışlardan elde eden şirket, Bayraktar TB2 ve AKINCI sistemleriyle 39 ülkeye ulaştı. Denizaltı savunma harbine yönelik bu yeni kabiliyet, özellikle deniz güvenliğine önem veren ülkeler için Bayraktar TB3'ü daha cazip bir seçenek haline getiriyor ve Türkiye'nin savunma teknolojileri ihracatında yeni kapılar açacak nitelikte.

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