DUMRUL, REPMUS 2026'da Uluslararası Sahneye Çıktı: Çok Uluslu Ortak Operasyonlarda Entegrasyon ve Koordinasyon Yeteneğini Sergiliyor

TİTRA Teknoloji tarafından geliştirilen çok amaçlı mini insansız helikopter sistemi DUMRUL, Portekiz'de düzenlenen REPMUS 2026 tatbikatında, çok uluslu müşterek harekat senaryolarında farklı sistemlerle koordineli görev yapma ve ortak komuta-kontrol yapılarına entegrasyon kabiliyetlerini gözler önüne seriyor.

Pasifik Teknolojinin savunma sanayi iştiraki TİTRA Teknoloji, Portekiz Donanması liderliğinde gerçekleştirilen REPMUS 2026'ya, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde görev yapan DUMRUL ile katıldı. 25 Eylül'e kadar devam edecek tatbikatta DUMRUL, uçuşlu görev senaryolarında farklı sistemlerle uyumlu çalışma, ortak komuta-kontrol yapılarına entegre olma ve görev verilerini müşterek yapı içerisinde kullanabilme yeteneklerini sergiliyor.

Porto Üniversitesi Mühendislik Fakültesi (FEUP), NATO Deniz Araştırma ve Deney Merkezi (CMRE), NATO JCGMUS ve Avrupa Savunma Ajansının (EDA) eş organizatörlüğünde düzenlenen bu kritik tatbikatta, farklı ülkelerden insansız sistemler müşterek operasyon senaryolarında test ediliyor.

DUMRUL: Esneklik ve Yüksek Teknolojiyle Donatılmış Bir Hava Platformu

TİTRA Teknoloji'nin ALPİN İnsansız Helikopteri ile sahada kazanılan deneyimler ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği DUMRUL, farklı operasyonel ihtiyaçlara cevap verebilecek esnek bir hava platformu olarak öne çıkıyor. Elektrikli tahrik sistemi sayesinde düşük akustik iz sunan DUMRUL, otonom uçuş, dikey kalkış ve iniş kabiliyeti, kompakt yapısı ve farklı görev yüklerine uyarlanabilen mimarisiyle dikkat çekiyor.

Gece ve gündüz keşif-gözetleme ile hedef tespit görevleri için geliştirilen platform, farklı silahlı görev konfigürasyonlarına da uyarlanabiliyor. DUMRUL'un 6'lı bombaatar, havan mühimmatı ve ROKETSAN METE füzesi entegre konfigürasyonları bulunuyor, bu da onu çok yönlü bir çözüm haline getiriyor.

Ortak Kontrol Altyapılarıyla Entegrasyon Yeteneği Test Ediliyor

REPMUS 2026 kapsamında DUMRUL'un, farklı sistem ve unsurlarla koordineli görev gerçekleştirme, operasyonel ortama uyum sağlama ve görev verilerini müşterek yapı içinde kullanabilme kabiliyetleri sahada canlı olarak gösteriliyor. Tatbikatta platformun, ortak yer kontrol altyapılarıyla sorunsuz çalışabilme yeteneği de test ediliyor. Görev ve durum bilgileri ortak haberleşme mesajları üzerinden paylaşılırken, farklı sistemlerden elde edilen veriler müşterek operasyon yapısı içerisinde etkin bir şekilde kullanılıyor.

Böylece DUMRUL'un farklı platformlarla bilgi paylaşabilen, ortak komuta-kontrol yapılarına dahil olabilen ve müşterek görev zincirinin ayrılmaz bir parçası olarak hareket edebilen yapısı uluslararası ortamda titizlikle test ediliyor.

Bu tatbikatla TİTRA Teknoloji, insansız sistemlerin birlikte çalışabilirliği, farklı platformların müşterek operasyonel yapılara entegrasyonu ve komuta-kontrol teknolojileri alanındaki mühendislik kabiliyetlerini uluslararası ölçekte sergileme fırsatı buluyor. Şirket, REPMUS 2026'da elde edilecek bu değerli deneyimin, DUMRUL'un farklı ülkelerin platformları ve operasyonel unsurlarıyla birlikte çalışabilirliğinin geliştirilmesine önemli katkı sağlamasını hedefliyor.

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