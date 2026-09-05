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Anasayfa Bilim-Teknoloji Teknopark İstanbul'un 2027-2031 yol haritası şekilleniyor

Teknopark İstanbul'un 2027-2031 yol haritası şekilleniyor

Yayınlanma Tarihi: 05.09.2026 10:14

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Teknopark İstanbul'un gelecek 5 yıllık dönemde kritik teknolojilere odaklanan, şirketlerin ölçeklenmesini ve uluslararası pazarlara açılmasını destekleyen güçlü bir merkez haline getirileceğini belirtti.

Teknopark İstanbul’un 2027-2031 yol haritası şekilleniyor

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Teknopark İstanbul 2027-2031 Stratejik Plan Çalıştayı kapsamında çalışma arkadaşlarıyla bir araya geldiklerini bildirdi.

Çalıştayın 2 gün süreceğini kaydeden Görgün, "Çalıştayda, kritik teknolojilerde odaklanma, fikirlerin ürüne dönüşmesi, ortak test ve doğrulama altyapıları, şirketlerimizin ölçeklenmesi ve dünyaya açılması başlıklarında öncelikler belirlenecek ve önümüzdeki 5 yılın yol haritası şekillendirilecek." ifadelerini kullandı.

Görgün, Teknopark İstanbul'un yalnızca teknoloji geliştiren şirketlere ev sahipliği yapan bir yapı olmanın ötesinde, uluslararası işbirliklerinin geliştirilmesinde daha etkin rol üstleneceğine işaret etti.

Teknopark İstanbul'u, uluslararası ortaklıkların tasarlandığı ve teknoloji girişimlerinin dünya pazarlarına taşındığı güçlü bir merkez olarak konumlandıracaklarını ifade eden Görgün, çalıştay kapsamında belirlenecek önceliklerin 2027-2031 dönemindeki faaliyetlere yön vereceğini bildirdi.

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Haluk Görgün Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii
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