Türkiye'nin yapay zeka alanındaki yeni yol haritası Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe giren "Türkiye Yapay Zeka Eylem Planı (2026-2030)" konulu genelge, ülkenin teknolojik dönüşümünde kritik bir dönüm noktası oluşturuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, kamu kurumları, özel sektör, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak çalışmasıyla hazırlanan plan, yapay zeka teknolojilerinin tüm sektörlerde etkin kullanımını hedefliyor.

Eylem planı, "Fark Et, İstifade Et, Üret ve Yönet" temel ilkeleri üzerine inşa ediliyor. Plan kapsamında yapay zeka farkındalığının artırılması, nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesi, veri ve hesaplama altyapılarının güçlendirilmesi öncelikli hedefler arasında yer alıyor. Kamuda ve özel sektörde yapay zeka uygulamalarının yaygınlaştırılması, uluslararası düzeyde rekabetçi ve güvenilir bir yapay zeka ekosisteminin oluşturulması planın temel amaçları olarak öne çıkıyor. 2021-2025 dönemini kapsayan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin ardından hazırlanan bu yeni plan, teknolojik egemenlik ve veri odaklı kalkınma vizyonunu güncelliyor.

Genelgede, yapay zekanın büyük veri, gelişmiş hesaplama kapasitesi ve algoritmik yeniliklerin birleşimiyle ortaya çıkan dönüştürücü bir teknoloji olduğu vurgulanıyor. Ülkelerin rekabet gücünün ve teknolojik bağımsızlığının yapay zeka yetkinlikleriyle şekillendiği yeni dönemde, Türkiye'nin yapay zeka alanında geliştiren, üreten, ihraç eden ve güvenilir şekilde yöneten bir ülke haline gelmesi hedefleniyor. İnsan odaklılık, güvenilirlik, etik sorumluluk, dijital egemenlik ve sürdürülebilir kalkınma ilkeleri doğrultusunda hazırlanan eylem planı, veriden değere, bilgiden üretime uzanan sürecin kapsamlı yol haritası niteliği taşıyor. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarının planın uygulanmasında üzerlerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi bekleniyor.

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