ASELSAN Çocuk Şenliği Vanlı çocuklarla buluştu

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan ASELSAN Çocuk Şenliği'nin yeni durağı Van oldu.

ASELSAN'ın kurumsal sosyal sorumluluk projesi olan Tekno Macera, teknoloji ve bilimi Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklarla buluşturmayı ve teknolojiyi tüketen değil, üreten nesillerin yetiştirilmesini desteklemeyi hedefliyor.

Bu kapsamda etkinlikte yer alan ASELSAN'ın yenilikçi çözümleri ve geleceğe yönelik vizyonu ile çocuklar için interaktif deneyim alanları, teknoloji sergileri ve eğlenceli etkinlikler sunuluyor.

Etkinliğin odak noktalarından biri olan Tekno Macera Tırı da hem ziyaret edilen illerdeki katılımcı çocuklar ile etkileşimi artırmayı hem de bilime ve teknolojiye olan ilgiyi teşvik etmeyi amaçlıyor.

Şenlik alanında, insanlık tarihine yön veren kritik icatlar, bu icatların arkasındaki mucitler ve söz konusu teknolojilerin günümüzde ASELSAN'ın inovasyon yaklaşımına ilham kaynağı oluşunu aktaran Mucitler Müzesi Sergi Alanı yer alıyor.

Ayrıca artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile zenginleştirilmiş "Tekno Maceracılar, Bir Doğa Yolculuğu" İnteraktif Dijital Kitap Deneyim Alanı ile katılımcılara yeni nesil, deneyim odaklı bir öğrenme ortamı sunuluyor.

Etkinlik çerçevesinde, Tekno Macera'nın başkahramanlarından olan "ASEL" karakteri, 2 boyutlu motion tekniğiyle hareketlendirilip görselleştirilerek, dinamik anlatım dili ve özgün seslendirme altyapısı ile çocuklarla buluşturuluyor ve birebir etkileşim imkanı sağlanıyor.

Bu yapı sayesinde çocukların keşif, öğrenme ve deneyim süreçlerine aktif katılımının teşvik edilmesi hedefleniyor. Tüm bu deneyim alanlarını tamamlayacak şekilde içerik, Bilim Şov ve çeşitli saha aktiviteleri ile zenginleştirilerek çocukların bilim ve teknolojiye yönelik ilgisinin artırılması planlanıyor.

ASELSAN Çocuk Şenliği, Vanlı çocuklara 19 Temmuz'a kadar doyasıya bir deneyim sunacak.

ASELSAN Çocuk Şenliği, Van'ın ardından, 1-9 Ağustos'ta Nevşehir'de, 22-29 Ağustos'ta Ordu'da, 5-10 Eylül'de Kayseri'de, 12-20 Eylül'de Kahramanmaraş'ta, 10-18 Ekim'de Diyarbakır'da, 24 Ekim-1 Kasım'da İzmir'de, 7-15 Kasım'da Adana'da çocuklarla buluşacak.

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