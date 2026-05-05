Yandex yapay zeka destekli "ARGUS" ile reklam altyapısını güncelledi

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Yandex Ads'in sinir ağı altyapısında bugüne kadar gerçekleştirilen en kapsamlı güncelleme olarak öne çıkan ARGUS teknolojisi sayesinde, reklam sisteminin anonimleştirilmiş veriyi işleme kapasitesi 30 kat arttı.

Sistem, reklamları yalnızca birkaç haftalık verilerle sınırlı tutmak yerine, yüksek gizlilik standartlarını koruyarak kullanıcıların bir yıla yayılan ilgi alanları ve davranışlarına göre analiz ediyor. Bu sayede kullanıcılara çok daha isabetli ve kişiselleştirilmiş reklamlar sunuluyor.

Söz konusu teknolojiyle işletmeler, kullanıcıların ihtiyaç ve niyetlerine daha doğru şekilde uyum sağlarken, kullanıcılar da dünya genelindeki 600 binden fazla reklamverenin sunduğu en uygun seçenekleri görebiliyor.

Her biri belirli bir göreve odaklanan onlarca yapay sinir ağından oluşan ARGUS, tıklama ve dönüşüm olasılıklarını tahmin etmenin yanı sıra kullanıcıların reklamlarla ne zaman, nerede ve nasıl etkileşime geçtiğine dair bağlamsal sinyalleri de analiz ediyor.

Modellerin birlikte çalışmasıyla oluşturulan birleşik sistem, Yandex Türkiye ekosistemi ve Yandex Reklam Ağı genelinde en alakalı reklamların sunulmasına olanak tanıyor.

Önceki dönemlerde daha çok kısa vadeli sinyallere dayanan reklam hedefleme süresi, yeni teknolojiyle anonimleştirilmiş verileri kapsayacak şekilde bir yıla çıkarıldı.

Etkin hafızası 30 kat artan sistemin sinir ağları, bağlamsal analiz için artık 256 yerine 8 bin olayı işleyebiliyor.

Söz konusu gelişme, sistemin kullanıcı ihtiyaçlarındaki değişimlere daha hızlı uyum sağlamasını ve tüm süreçlerin gizliliği ön planda tutan anonim veri yaklaşımıyla gerçekleştirilmesini mümkün kılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yandex Ads Türkiye Bölge Direktörü Edita Yıldız, Yandex Ads'in saniyede 1,2 milyondan fazla isteği işlerken, her gün sinir ağı destekli yaklaşık 10 milyar olayı yönettiğini belirtti.

Modellerinin milisaniyeler içinde on milyonlarca seçenek arasından en ilgili reklamı seçerek, doğru anda, doğru formatta ve doğru yerleşimlerle kullanıcılara sunduğunu aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu gelişmeler, kullanıcılar için daha yüksek değer, reklamverenler için ise daha güçlü sonuçlar sağlıyor. Örneğin, Muğla'ya bilet arayıp otel fiyatlarını karşılaştırdığınızda, sistem bir seyahat planlayabileceğinizi anlayarak güneş kremi reklamları önerebiliyor. 2025 yılında Yandex Neuro Ads teknolojileri, sistem performansını yüzde 38 artırarak şirketlerin aynı bütçeyle daha fazla dönüşüm elde etmesini mümkün kıldı."

