Alper Gezeravcı Burdur’da: Öğrencilerle Buluştu

Valiliğin himayesinde, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün koordinesinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3) desteğiyle hazırlanan festival, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi.

Tarım teknolojileri ile insanlık yararına teknolojiler kategorilerinin yer aldığı festivalde ortaokul, lise ve DENEYAP öğrencileri tarafından hazırlanan 100 proje, jüri üyelerince değerlendirildi.

Öğrencilerin projelerini tanıttıkları stantları gezen Gezeravcı, festivalde yaptığı konuşmada bilimsel alanda ortaya konulan her fikrin, her projenin ülkenin belirlediği gelecekteki hedeflerin yapı taşları olduğunu söyledi.

Gezeravcı, 2027 yılının ilk yarısında Ay'a ulaşma hedefinin konulduğunu, hazırlıkların çok hızlı şekilde sürdüğünü belirtti.

Ay'a sert iniş yapılacak fırlatma anlaşmalarının tamamlanmasının ardından ikinci kademede yüzeye indirilecek roverın hazırlıklarının devam ettiği bilgisini veren Gezeravcı, "Bunun yanında ülkemizin sadece uzay alanında değil savunma ve havacılık alanında da gerçekleştirmeyi planladığı önümüzdeki sürece yönelik hedeflere altyapı teşkil edecek şekilde bir Milli Uzay Limanı Projesi üzerinde çalışıyoruz." dedi.

- "Altın değerinde bir kabiliyete erişmiş olacağız"

Doğası gereği Ekvator hattının civarında yapılması gereken uzaya fırlatma operasyonu için Somali'de uzay projesi üzerinde çok yoğun hazırlık süreçlerinin devam ettiğini anlatan Gezeravcı, "İnşallah bu projemiz de hayata geçtiğinde sadece ülkemizin değil dünyada uzaya erişmek isteyen bütün ülkelerin bu kritik ihtiyaçlarını karşılayacak altın değerinde bir kabiliyete erişmiş olacağız." diye konuştu.

Gezeravcı, öğrencileri projelerinden dolayı tebrik ederek, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatlarının, devletimizin iradesiyle önünde hiçbir engel olmadığını sizlere kapı kapı dolaşarak anlatmak, bizim boynumuzun borcu. Devletimizin iradesinin olduğu her alanda yolumuzun açık olduğunu, bugün dünyada gelişmiş olduğunu iddia eden ülkelerden hiçbir eksiğimizin olmadığını, savunma ve havacılık alanında şu anda geldiğimiz potansiyelin bütün dünyada gıptayla takip edilen bir aşamada olduğunu, bu işin bir hikayenin başlangıç noktası olduğunu, bir yere varış hikayesi olmadığını, bundan sonra da bu süreçlerin altına imza atacağınızı tekrar tekrar sizlere aktarmak istiyorum."

Konuşmaların ardından projeleri dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

