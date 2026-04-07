Anasayfa Bilim-Teknoloji NASA Artemis II: İnsanlık Ay'a 406 Bin Km Yaklaştı

Yayınlanma Tarihi: 07.04.2026 11:05

NASA'nın Artemis II misyonunda tarihi bir başarı elde edildi. Görevde yer alan astronotlar, Dünya'dan 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde Ay'a yapılan en uzak mesafeli yolculuk rekorunu kırdı. Bu başarı, 1972'deki Apollo 17 misyonundan bu yana gerçekleştirilen en önemli insanlı uzay keşfi olarak kayıtlara geçti. Artemis programı kapsamında gerçekleştirilen bu görev, insanoğlunun Ay'a kalıcı olarak yerleşmesi hedefine doğru atılan kritik bir adım niteliğinde. Mürettebatın sağlığı ve güvenliği konusunda herhangi bir sorun yaşanmazken, görev planlandığı şekilde ilerliyor.

NASA'nın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk yolculuğunu başlatan Artemis II görevi kapsamında kırılan rekor, "insanlık tarihi için yeni bir dönüm noktası" olarak nitelendirildi.

Paylaşımda, Artemis II mürettebatının Dünya'dan yaklaşık 406 bin 700 kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde şimdiye kadar ulaşılan en uzak mesafeye eriştiği bildirildi.

Bu mesafenin, 1970'teki Apollo 13 görevinde kırılan rekoru yaklaşık 6 bin 600 kilometre daha aştığı belirtildi.

Mürettebatın, Ay'a yaklaşırken Görev Kontrol Merkezi ile yaklaşık 40 dakika boyunca iletişim kesintisi yaşaması bekleniyor.

NASA, 1 Nisan'da 50 yılı aşkın sürenin ardından, Ay'a Artemis II görevi kapsamında ilk yolculuğu başlatmıştı.

Toplam 4 kişiden oluşan ekip, görev süresince uzay aracındaki sistemleri test edecek, Ay'ın daha önce görülmeyen kısımlarını görüntüleyecek ve gelecek misyonlarda iniş yapılabilecek bölgeleri araştıracak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Tolunoğulları’nın Mısır’daki nişanesi

Tolunoğulları'nın Mısır'daki nişanesi

Şairler Sultanı Baki’nin Divanı

Şairler Sultanı Baki'nin Divanı

Hassas bir yürek: Sultan I. Abdülhamid

Hassas bir yürek: Sultan I. Abdülhamid

Yemen’de bir Türk köyü: Beyt-El Türki

Yemen’de bir Türk köyü: Beyt-El Türki

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Troçki’den Humeyni’ye: Kesintisiz devrimler

Troçki'den Humeyni'ye: Kesintisiz devrimler

Olaylara ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmek

Olaylara ibret ve hikmet nazarıyla bakabilmek

Savaş ne zaman biter?

Savaş ne zaman biter?

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi’nde Tören

İlber Ortaylı için Galatasaray Üniversitesi'nde Tören

Filistin’de kadın ve çocuk olmak

Filistin'de kadın ve çocuk olmak

Velayetten monarşiye

Velayetten monarşiye

İran’ın boşluğunu kim dolduracak?

İran'ın boşluğunu kim dolduracak?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail’in İran’a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?

Orta Doğu Uzmanı Zahide Tuba Kor anlattı: İsrail'in İran'a saldırısının hedefleri ne? İslam dünyası nasıl etkilenecek?