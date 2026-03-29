Tua Astro Hackathon Marmaris’te Start Aldı

Muğla Valiliğince ilan edilen "Gençlik Yılı" kapsamında, Halıcı Ahmet Urkay Anadolu Lisesi öncülüğünde ve Özel Marmaris Çağdaş Bilim Fen ve Anadolu Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen iki gün sürecek etkinlik, TUA, Valentura Teknoloji ve Yatırım AŞ, Tüm Mucitler İcat İnovasyon ve Araştırma Derneği (TÜMMİAD) işbirliğinde gerçekleştiriliyor.

Marmaris Çamdibi Mahallesi'ndeki etkinliğe 50 takımda yaklaşık 200 öğrenci katılıyor.

Programın açılışına Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, KOSGEB Müdürü Bayram Ali Kukuş ve ilgililer katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, TUA Astro Hackathon tanıtım videosu izletildi.

Etkinlikte Muğla yerel lideri öğrenci Tuana Yapıcı'nın açılış konuşmasının ardından protokol üyeleri katılımcılara hitap etti.

Kaymakam Kaya ve beraberindekiler, sınıfları ziyaret ederek öğrencilerin projeleri hakkında bilgi aldı.

Türkiye genelinde 37 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen etkinliğin Muğla ayağında gençlerin bilim ve teknoloji alanındaki çalışmaları incelendi.

Teknoloji, yaratıcılık ve takım ruhunun ön plana çıktığı organizasyon, pazar akşamı düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

