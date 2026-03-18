GÖKBEY Helikopteri Sertifika Aldı: Bakan Kacır Açıkladı

Yayınlanma Tarihi: 18.03.2026 14:14

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yerli helikopteri GÖKBEY'in Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen sivil yolcu taşıma sertifikasını alan ilk milli hava aracı olduğunu duyurdu. Bakan Kacır, "GÖKBEY, ismine yakışır bir başarı elde etti" açıklamasında bulunarak bu tarihi gelişmeyi kutladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen GÖKBEY helikopteri, sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak Türk savunma sanayiinde yeni bir dönüm noktasına imza attı. Bu başarı, yerli ve milli üretim hedeflerinde önemli bir kilometre taşı olarak değerlendiriliyor.

Kacır, NSosyal hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) paylaşımını alıntılayarak, GÖKBEY'in sivil sertifikasyon sürecini tamamlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bu önemli başarıya imza atan tüm TUSAŞ ekibini yürekten kutladığını belirten Kacır, "GÖKBEY, ismine yakışır bir başarı elde etti, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY genel maksat helikopterinin, SHGM tarafından verilen "CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası" ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracı olarak Türk sivil havacılık tarihindeki yerini aldığı kaydedildi.

