GÖKBEY Helikopteri Sertifika Aldı: Bakan Kacır Açıkladı

Kacır, NSosyal hesabından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) paylaşımını alıntılayarak, GÖKBEY'in sivil sertifikasyon sürecini tamamlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Bu önemli başarıya imza atan tüm TUSAŞ ekibini yürekten kutladığını belirten Kacır, "GÖKBEY, ismine yakışır bir başarı elde etti, sivil yolcu taşıma sertifikasyonunu tamamlayan ilk milli hava aracımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada da milli imkanlarla geliştirilen T625 GÖKBEY genel maksat helikopterinin, SHGM tarafından verilen "CS-29 Büyük Helikopter Tip Sertifikası" ile sivil sertifikasyon sürecini başarıyla tamamlayarak, sivil yolcu taşıma kabiliyetine sahip ilk milli hava aracı olarak Türk sivil havacılık tarihindeki yerini aldığı kaydedildi.

