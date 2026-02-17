Sosyal Jet Lag Japonya’ya 1 Trilyon Yen Kaybettiriyor

Kyodo ajansının haberine göre, Tsukuba Üniversitesinden araştırmacılar, çalışanların uyku kalitesi ile iş performansı arasındaki ilişkiyi inceledi.

Profesör Masashi Yanagisawa liderliğindeki araştırma ekibi, "Pokemon Sleep" akıllı telefon uygulaması aracılığıyla, Japonya'daki 79 binden fazla çalışanın 28 günlük uyku sürelerini ve kalitelerini inceledi.

Çalışmada, uyku alışkanlıkları sağlıklı, uzun, kesintili, kötü ve "sosyal jet lag yaşayanlar" olmak üzere 5 bölüme ayrıldı. "Sosyal jet lag" yaşayanlar, hafta sonları, hafta içine göre çok farklı saatlerde uyuyarak biyolojik ritmini bozan kesim olarak nitelendirildi.

Araştırmada, özellikle "sosyal jet lag" yaşayanların iş verimliliği konusunda en düşük performansı sergilediği ortaya kondu.

"Sosyal jet lag" yaşayanların, fiziksel olarak iş yerinde bulunmasına rağmen uykusuzluk ve gündüz sersemliği nedeniyle iş verimliliğinin ciddi oranda düştüğü tespit edildi. Bu çalışanların, sağlıklı uyuyan birine kıyasla, yıllık kişi başına yaklaşık 140 bin yen (yaklaşık 915 dolar) ekonomik kayba yol açtığı hesaplandı.

Japonya'daki çalışanların yaklaşık yüzde 16'sının sosyal jet lag yaşadığı varsayılırsa, ülkenin toplam yıllık kaybının 1 trilyon yen (yaklaşık 6,55 milyar dolar) olduğu tahmin ediliyor.

Çalışma, uyku süresinin çok uzun veya çok kısa olması durumunda verimliliğin düştüğünü ortaya koydu. Araştırmacılar, 6 ila 9 saatlik uykunun ideal olduğu sonucuna vardı.

Uzun süreli uyku süresinin, depresyon veya uyku apnesi gibi sağlık sorunlarına işaret edebileceği ve dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Araştırma ekibi, düzenli uykuyu teşvik etmenin iş yerinde verimlilik düşüşünü önlemek için çok önemli olduğunu vurguladı.

