Nijer devlet televizyonu yayınlarını Türksat uydularına taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Nijer Devlet Televizyonu Telesahel'in yayınlarını Türksat uydularına taşıdığını bildirerek, "Bugün Nijer ile sağlanan bu yayın adımı, Türkiye'nin Afrika'daki medya görünürlüğünü ve uydu alanındaki ihracat potansiyelini daha da güçlendirecek." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Nijer devlet televizyonu Telesahel'in Türksat uyduları aracılığıyla yayın hayatına başlamasına ilişkin bilgi verdi.

Söz konusu televizyonun, yapılan yeni anlaşma kapsamında, Türksat uyduları üzerinden hem doğu hem de batı kapsama alanında yayına başladığını belirten Uraloğlu, "Bu gelişme yalnızca teknik bir anlaşma değil, aynı zamanda Afrika'nın sesini, kültürünü ve haber akışını dünyaya taşıyan stratejik bir adım. Bu durum Türkiye'nin uydu yayıncılığındaki gücünün ve uluslararası güvenilirliğinin en somut göstergelerinden biridir." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, Telesahel yayınlarının, güçlü kapasitesi ve geniş coğrafi erişimiyle öne çıkan Türksat 4A üzerinden verildiğini ifade ederek, Türksat uydularının artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın yayın altyapısına hizmet verdiğine dikkati çekti.

Nijer devlet televizyonunun Türksat'ı tercih etmesinin Türkiye'nin teknolojik olarak geldiği noktayı, sunduğu yayın kalitesini ve kesintisiz hizmet güvencesini net şekilde ortaya koyduğunu aktaran Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Yayın anlaşmasının iki ülke arasındaki teknik işbirliğinin ötesinde, kültürel ve diplomatik ilişkileri de destekleyen bir adım oldu. Telesahel'in yayınlarıyla Nijer haberleri, kültürel içerikleri ve kalkınma hikayeleri artık uluslararası izleyicilere ulaşacak. Türksat sadece bir uydu operatörü değil, ülkeler arasında köprü kuran bir iletişim elçisi. Türksat Afrika'da Gana, Nijerya ve Nijer başta olmak üzere birçok ülkeye yayıncılık ve iletişim hizmeti sunuyor. Türkiye, artık uydu teknolojilerinde dışa bakan değil, dünyaya hizmet veren bir ülke konumundadır. Bugün Nijer ile sağlanan bu yayın adımı, Türkiye'nin Afrika'daki medya görünürlüğünü ve uydu alanındaki ihracat potansiyelini daha da güçlendirecek."

