Anasayfa Bilim-Teknoloji TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başladı

TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başladı

Yayınlanma Tarihi: 11.09.2025 15:35

- Hisar Atış Alanı'nda final atışlarını izleyen TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay: - "Bizim burada beklentilerimiz gençlerimizin uzay teknolojileri alanına dikkati çekmek. Bu yarışmaları gençlerimizin gelecekteki kariyerleri için ilk basamak olarak görüyoruz"

TÜRKSAT ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı iş birliğiyle düzenlenen TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'nın final atışları başladı.

Aksaray Tuz Gölü'nde bulunan Hisar Atış Alanı'nda düzenlenen uçuş etabında, gerçek bir uydunun model olarak geliştirme aşamasını tamamlayan genç mühendisler çift yönlü ve sistemler arası haberleşme görevlerini tamamlamak için yarışıyor.

Uçuş etabı, model uyduların roketlerle fırlatılması ile gerçekleştiriliyor. Model uydular, bu yıl da 50'ye yakın görevi gerçekleştirecek.

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay AA muhabirine, Türkiye gençliği ve mühendisliği için burada gurur verici bir tablonun olduğunu söyledi.

Yarışmalara dünyanın farklı ülkelerinden de katılımın olduğunu belirten Atalay, şöyle konuştu:

"TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'na yüzlerce gencimiz katılım gösteriyor. Gençlerimiz hem teknolojik alanda yetkinlik kazanıyor hem de diğer takımlarla kendilerini yarıştırıyorlar. Biz bu yarışmaları çok önemsiyoruz. TÜRKSAT olarak bu yarışmayı 10. kez düzenliyoruz. 10 yıldır bu yarışmaları yapmak da TÜRKSAT adına önemli bir başarı. Bizim burada beklentilerimiz gençlerimizin uzay teknolojileri alanına dikkati çekmek. Bu yarışmaları gençlerimizin gelecekteki kariyerleri için ilk basamak olarak görüyoruz. Çok heyecan verici bir yarışma oluyor."

Erciyes Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4. sınıf öğrencisi ve Mergen Model Uydu Takımı Kaptanı Yunus Emre Özdemir ise takımlarını geçen yıl kurduklarını ve katıldıkları yarışmada 7. olduklarını ifade etti.

Bu yıl Kategori 3 Yakın Uzay Görevinde 1. olduklarını aktaran Özdemir, "Bu gün de başka bir kategorideki atışımız için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu kategoride de birinci olacağımızı düşünüyoruz. TEKNOFEST bizim için teknolojiyle ailenin birleştiği bir ortam gibi hissediyoruz. Burada roketler, dronlar ve uzun menzilli haberleşme sistemleri var. Teknolojinin doğduğu yerdeyiz. Bu anları tecrübe etmek bizler için çok önemli. TEKNOFEST'e bize bu şansı sunduğu için teşekkür ediyoruz. Burada bir yarışmada olsak da büyük dostluklar kazandık. Yarışarak öğrendiğimiz için rekabet bizim için önemli olmuyor. Geliştirdiğimiz dostluk ve teknoloji bizler için daha önemli hale geliyor." diye konuştu.

