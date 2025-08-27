Bugün
Bilim-Teknoloji Türkiye ve Slovenya'dan bilim insanları, mikroalglerin kansere karşı etkilerini araştıracak

Türkiye ve Slovenya'dan bilim insanları, mikroalglerin kansere karşı etkilerini araştıracak

Yayınlanma Tarihi: 27.08.2025 12:25

İzmir'de akademisyenlerin halofilik (tuz seven) mikroalglerin kansere karşı etkilerini araştırmak için geliştirdiği "HalgAct" başlıklı proje, TÜBİTAK ile Slovenya Araştırma ve Yenilik Ajansı (ARIS) arasında yürütülen 1071 Türkiye-Slovenya İkili İş Birliği Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Türkiye ve Slovenya’dan bilim insanları, mikroalglerin kansere karşı etkilerini araştıracak

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Slovenya'nın Adriyatik kıyısındaki Sečovlje Tuzlası'ndan elde edilen mikroalg ve siyanobakteriler incelenecek.

Araştırmada bu canlıların kanser tedavisinde kullanılabilecek doğal bileşikler üretip üretemeyeceği ve çevre dostu biyoteknolojik üretimine katkı sağlayıp sağlayamayacağı değerlendirilecek.

Projede Türkiye'den Ege Üniversitesi'nin yanı sıra, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenleri ile Slovenya'dan Ulusal Biyoloji Enstitüsü araştırmacıları görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje ekibinden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Tezcanlı Kaymaz, "Bu proje ile doğal ürün temelli tedavi yaklaşımlarına katkı sunabilecek yeni moleküllerin belirlenmesini ve çevre dostu biyoteknolojik üretim sistemlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

