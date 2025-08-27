Türkiye ve Slovenya’dan bilim insanları, mikroalglerin kansere karşı etkilerini araştıracak

Ege Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında Slovenya'nın Adriyatik kıyısındaki Sečovlje Tuzlası'ndan elde edilen mikroalg ve siyanobakteriler incelenecek.

Araştırmada bu canlıların kanser tedavisinde kullanılabilecek doğal bileşikler üretip üretemeyeceği ve çevre dostu biyoteknolojik üretimine katkı sağlayıp sağlayamayacağı değerlendirilecek.

Projede Türkiye'den Ege Üniversitesi'nin yanı sıra, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi akademisyenleri ile Slovenya'dan Ulusal Biyoloji Enstitüsü araştırmacıları görev alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje ekibinden Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burçin Tezcanlı Kaymaz, "Bu proje ile doğal ürün temelli tedavi yaklaşımlarına katkı sunabilecek yeni moleküllerin belirlenmesini ve çevre dostu biyoteknolojik üretim sistemlerinin geliştirilmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.