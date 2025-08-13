TUSAŞ, YKS şampiyonu gençleri ağırladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye genelinde ilk yüzde 1'lik başarı dilimine giren mühendislik adaylarını Ankara'daki merkez yerleşkesinde misafir etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, geleceğin mühendisleri için düzenlenen programda, TUSAŞ'ta kariyer olanakları ve çalışma imkanları anlatılırken, Türk mühendis ve teknisyenler tarafından geliştirilen milli platformlar tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile TUSAŞ arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen etkinliğe, Türkiye'nin 29 ilinden gelen 250 öğrenci katıldı.

Katılımcılar, üretim hatlarını gezerek mühendislik süreçleri hakkında bilgi aldı, TUSAŞ'ın teknolojik yeteneklerini yerinde gözlemledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yakup Arslan, programın gençler için önemine değinerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin mühendislik geleceğini inşa edecek gençlerimizin kariyer yolculuklarına ilham vermekten gurur duyuyoruz. Onlara, hayallerini gerçekleştirebilecekleri en ileri teknolojileri, çalışma ortamlarını ve üretim hattımızı yerinde göstermek istedik. Bu ülkenin yarınlarını, bilimsel merakıyla güçlendirecek gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Program kapsamında öğrenciler, Milli Muharip Uçak KAAN, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET ve Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY gibi Türkiye'nin önde gelen hava araçlarını inceledi.

Etkinlik, öğrencilerin mühendislik tercihleri öncesinde TUSAŞ'ı tanıması ve alanında uzman çalışanlarla birebir görüşme fırsatı bulmaları açısından önemli bir fırsat sundu.

