Bugün
Vav Tv
Bize Ulaşın
App Store Google Play
VAV TV CANLI YAYIN
Anasayfa Bilim-Teknoloji TUSAŞ, YKS şampiyonu gençleri ağırladı

TUSAŞ, YKS şampiyonu gençleri ağırladı

Yayınlanma Tarihi: 13.08.2025 08:43

Türkiye genelinde yüzde 1'lik dilime giren mühendis adayları, TUSAŞ tesislerinde milli hava platformlarını inceledi.

TUSAŞ, YKS şampiyonu gençleri ağırladı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) Türkiye genelinde ilk yüzde 1'lik başarı dilimine giren mühendislik adaylarını Ankara'daki merkez yerleşkesinde misafir etti.

Şirketten yapılan yazılı açıklamaya göre, geleceğin mühendisleri için düzenlenen programda, TUSAŞ'ta kariyer olanakları ve çalışma imkanları anlatılırken, Türk mühendis ve teknisyenler tarafından geliştirilen milli platformlar tanıtıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğü ile TUSAŞ arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen etkinliğe, Türkiye'nin 29 ilinden gelen 250 öğrenci katıldı.

Katılımcılar, üretim hatlarını gezerek mühendislik süreçleri hakkında bilgi aldı, TUSAŞ'ın teknolojik yeteneklerini yerinde gözlemledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TUSAŞ Genel Müdür Yardımcısı Yakup Arslan, programın gençler için önemine değinerek şunları kaydetti:

"Türkiye'nin mühendislik geleceğini inşa edecek gençlerimizin kariyer yolculuklarına ilham vermekten gurur duyuyoruz. Onlara, hayallerini gerçekleştirebilecekleri en ileri teknolojileri, çalışma ortamlarını ve üretim hattımızı yerinde göstermek istedik. Bu ülkenin yarınlarını, bilimsel merakıyla güçlendirecek gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

Program kapsamında öğrenciler, Milli Muharip Uçak KAAN, Jet Eğitim Uçağı HÜRJET ve Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY gibi Türkiye'nin önde gelen hava araçlarını inceledi.

Etkinlik, öğrencilerin mühendislik tercihleri öncesinde TUSAŞ'ı tanıması ve alanında uzman çalışanlarla birebir görüşme fırsatı bulmaları açısından önemli bir fırsat sundu.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Milli Eğitim Bakanlığı Ankara milli muharip uçak kaan Jet Eğitim Uçağı HÜRJET Genel Maksat Helikopteri T625 GÖKBEY Yükseköğretim Kurumları sınavı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER MAKALELER

Masivayı terk etmek: Zühd

Masivayı terk etmek: Zühd

Hafta sonu rotası: Assos

Hafta sonu rotası: Assos

Şehirlerin psikolojimiz üzerindeki etkileri

Şehirlerin psikolojimiz üzerindeki etkileri

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 1-4. Bâblar - 18. Bölüm

Ekrem Demirli ile Sahih-i Buhari Dersleri: İlim Bölümü 1-4. Bâblar - 18. Bölüm

FİKRİYAT GÜNDEM

Tümü
Zalimlerin ortak özellikleri

Zalimlerin ortak özellikleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Sistematik işkence İsrail hapishaneleri

Kahreden istibdat

Kahreden istibdat

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Termal şok nedir? Termal şok belirtileri

Ayasofya’nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılışının 5. yılında sabah namazı buluşması

>