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Bilişim Vadisi'nde TEKNOFEST Robotaksi yarışması düzenleniyor

Yayınlanma Tarihi: 06.08.2025 08:51

9 Ağustos'a kadar araçların test sürecinden geçeceği yarışmanın final müsabakaları 10-13 Ağustos'ta Bilişim Vadisi pistlerinde yapılacak.

Bilişim Vadisi’nde TEKNOFEST Robotaksi yarışması düzenleniyor

Bilişim Vadisi, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında düzenlenen Robotaksi yarışmasına ev sahipliği yapıyor.

Bilişim Vadisinden yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen "Robotaksi-Binek Otonom Araç Yarışması 2, "Hazır Araç" kategorisinin finalistlerinin açıklanmasının ardından başladı.

"Hazır Araç" kategorisinde 351 başvurudan simülasyon sürecine katılan 25 takımdan 19'u finale kalmayı başarırken, "Özgün Araç"ta ise 217 başvuru arasından "Kritik Tasarım Raporu" yükleyen 47 takımdan 42'si barajı geçerek bir üst aşamaya yükseldi.

Bu yıl "Hazır Araç" kategorisinde yarışan takımlar, 42 saat 48 dakikalık pist testi süresiyle otonom sistemlerini gerçek koşullarda deneme şansı buldu.

Lise, ön lisans, lisans, lisans üstü öğrenciler ve mezunlardan oluşan takımlar, otonom sürüş algoritmalarını geliştirmek üzere rekabet ediyor.

"Teknik Yeterlilik Formu", "Kritik Tasarım Raporu" ve "Simülasyon Sunumu" gibi değerlendirmeleri başarıyla tamamlayan takımlar, Bilişim Vadisi tarafından sağlanan otonom araçlara, geliştirdikleri otonom sürüş yazılımlarını entegre ederek parkuru tamamlamaya çalışacak.

Katılımcıların otonom araç teknolojileri alanında özgün algoritmalar ve sistemler geliştirmelerini teşvik etmeyi amaçlayan yarışmaya lise seviyesinden mezuniyet sonrasına kadar birçok eğitim düzeyinden gençler katılabiliyor ancak takımlarda özel sektör mensubu bireylerin yer almasına izin verilmiyor.

- "Milli Teknoloji Hamlesi'nin vizyoner uygulayıcıları bu yarışma pistlerinde yetişiyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, gençlere sunulan desteklerin uzun vadede Türkiye'nin teknoloji üretme kapasitesine katkı sağlayacağını belirtti.

Yarışmaların gençlere sadece birer araç ya da test ortamı sağlamadığını vurgulayan Tüzgen, şunları kaydetti:

"Aynı zamanda onlara üretme cesareti, geliştirme motivasyonu ve girişimcilik ruhu kazandırıyor. Buradaki her pist turu, sadece teknik deneme değil, aynı zamanda bir öz güven, bir hayal ve bir gelecek inşası. Bilişim Vadisi olarak bizler, gençlerin fikirlerini sadece yarışmalarla sınırlı kalmadan, gerçek teknoloji üretim sürecine dönüştürmeleri için altyapı, eğitim ve mentörlük desteği sunuyoruz. Bu gençler, sadece bugünün değil, yarının mühendisleri, teknoloji liderleri ve girişimcileri olacak. Milli Teknoloji Hamlesi'nin taşıyıcıları, vizyoner uygulayıcıları, işte tam da bu yarışma pistlerinde yetişiyor."

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Milli Teknoloji Hamlesi

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