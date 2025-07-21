Yeni nesil güdüm kiti "GÖKÇE" başarıyla ateşlendi

Kacır, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, "TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKÇE Yeni Nesil Güdüm Kiti, AKINCI SİHA'dan başarıyla ateşlendi." ifadesini kullandı.

Atışa ilişkin detaylara da paylaşımında yer veren Kacır, şunları kaydetti:

"SİHA platformlarımızdan bugüne dek gerçekleştirilen atışlar içinde yerli ve milli güdüm kitleriyle ulaşılan en uzun menzile imza atarken, GÖKÇE ile AKINCI'nın entegrasyonunu da tamamladık. Milli Teknoloji Hamlesi ile tam bağımsız Türkiye."

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