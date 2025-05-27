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Çin, asteroid keşif aracını uzaya gönderecek

Yayınlanma Tarihi: 27.05.2025 12:25

Çin, asteroid keşif aracı Tienvın-2'yi uzaya göndereceğini bildirdi.

Çin, asteroid keşif aracını uzaya gönderecek

Çin Uzay Ajansından yapılan açıklamaya göre, keşif aracı, Dünya'ya yakın "2016HO3" asteroidinden numune toplayacak ve Mars ile Jüpiter arasındaki ana asteroid kuşağında "311P" uydusunu inceleyecek.

Tienvın-2 keşif aracı, 29 Mayıs'ta " Long March-3B Y110" roketiyle Sıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Merkezi'nden fırlatılacak.

2016 yılında ABD'nin Hawaii eyaletindeki Pan-STARRS Teleskobu tarafından keşfedilen 2016HO3 asteroidi, Dünya'dan milyonlarca kilometre uzakta olmasına rağmen yarı-uydu özelliği gösteriyor.

2013 yılında Amerikalı gökbilimciler tarafından keşfedilen 311P uydusu ise ana asteroid kuşağında yer alsa da hem asteroid hem uydu özellikleri gösteren bir anomali olarak biliniyor.

Bu gök cisimlerinin incelenmesinin küçük uzay objelerinin kompozisyonu, yapısı ve evrimine dair sağlayacağı yeni verilerle Güneş Sistemi'nin anlaşılmasındaki boşlukların giderilmesine yardımcı olacağı belirtildi.

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Çin Uzay Ajansı Mars Jüpiter ABD Hawaii Çin dünya Güneş Sistemi Sıçuan Amerikalı Pan STARRS Teleskobu

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