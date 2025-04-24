Azerbaycan, TDT Uzay Ajansları ve ilgili Makamları 4. Toplantısı yapıldı

Başkent Bakü'de Azerbaycan Uzay Ajansı Başkanı Dunay Bedirhanov'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev ile Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan yetkililer katıldı.

Türk devletleri arasında uzay alanında karşılıklı ilişkilerin güçlendirilmesi ve ortak teknolojilerin oluşturulması amacıyla yapılan toplantıda Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Başkanı Yusuf Kıraç da yer aldı.

TDT ülkelerinin ortak CubeSat projesini hayata geçirmesi, uzay alanında hukuki çerçevenin standartlaştırılması gibi konuların müzakere edildiği toplantıda, sanal uzay akademisinin kurulması da ele alındı.

Toplantıda ayrıca Türkiye'de yapılması planlanan uzay kampıyla ilgili bilgi verildi.

Taraflar, TDT uzay ajansları ile ilgili makamları arasında düzenli toplantıların yapılması ve üye ve gözlemci ülkeler arasındaki işbirliği ve bilgi alışverişinin sistematik şekilde yürütülmesi hususunda mutabakat sağladı.

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