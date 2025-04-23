İzmir’de öğrenciler telsizle uzaydaki Japon astronotla görüştü

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Bilim Kültür Merkezi tarafından uluslararası düzeyde gerçekleştirilen ARISS Projesi kapsamında 20 ilkokul öğrencisi belirlendi.

Merkeze gelen öğrenciler, proje koordinatörü amatör telsizci Ali Rıza Özsaran öncülüğünde, oluşturulan düzeneklerle uzayda görevli Japon astronot Takuya Onish ile görüşme imkanı buldu, ona uzayla ilgili merak ettiklerini sordu.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, AA muhabirine, Nasrettin Hoca Bilim ve Kültür Merkezi'nin ilçe için çok önemli olduğunu belirterek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Proje koordinatörü Ali Rıza Özsaran da projelerinin 600 başvuru içerisinde kabul edildiğini ve dünya genelinde kabul edilen 100 çalışmadan biri olduğunu aktardı.

Öğrencilerden Mira Özgür ise astronot Onishi'ye uzayda yer çekimi ve atmosfer olmadan durmanın nasıl bir durum olduğunu sorduğunu ifade etti.

Astronota "Uzaydaki yiyeceklerin tadı dünyadan farklı mı?" sorusunu yönelten Ahmet Okan da bu sayede merakını giderdiğini anlattı.

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