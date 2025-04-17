TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Özsoy, iklim değişikliğinin kutuplara etkisini değerlendirdi.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Burcu Özsoy, iklim değişikliğinin kutuplardaki etkilerine ilişkin, "Bu değişimleri iklim felaketi olarak yaşıyoruz." dedi.

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamaya göre, Ulusal Antarktika Bilim Seferi Koordinatörü Prof. Dr. Özsoy, EÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'de Kutuplar ve AR-GE" konferansına konuşmacı olarak katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özsoy, yaklaşık 20 yıldır kutuplarla ilgili çalışmalar yürüttüğünü ifade ederek, TÜBİTAK MAM koordinasyonunda düzenlenen seferlerle burada iklim değişikliğine ilişkin veri toplandığını belirtti.

Özsoy, şunları kaydetti:

"Kutuplarda iklim değişikliği ve karbon ayak izinden sonra çok büyük değişimler yaşandı. Biz, bu değişimleri iklim felaketleri olarak yaşıyoruz. Tüm dünyadan bilim insanlarının bir araya gelerek oluşturdukları raporda, iklimde yaşanan sıcaklık artışlarının normalin 1,5 derece üzerinde olduğu belirtiliyor. Eğer önlem alınmazsa 2050'de bu değerin 4 dereceye çıkacağı öngörülüyor. Bu değişimden okyanusun içindeki canlılardan yüzeydeki canlılara bütün ekosistem ve yaşayan bütün parametreler etkilenecek. Buzul yapılarıyla ilgili bir uydu veri sistemi kurgulayarak buzulların yoğunlukları ile ilgili veriler topladık. Sadece 3 yıl içerisinde Kıbrıs büyüklüğünde buzun eridiğini, kendi istasyon verilerimizle ortaya koyduk."

- "Tatlı su rezervinin yüzde 70'i Antarktika'da"

Antarktika kıtasının Türkiye yüzölçümünün yaklaşık 17 katı büyüklüğünde olduğunu aktaran Özsoy, kıtanın hiçbir ülkeye ait olmadığını, 53 ülke tarafından yönetildiğini ifade etti.

Türkiye'nin gözlemci statüsünde olduğunu dile getiren Özsoy, "Sahadaki çalışmalarımız neticesinde bizim de danışman statüsünde yer almamıza yönelik bir engel kalmadı. Antarktika kıtası dünyanın yüzde 70 tatlı su rezervini barındırıyor. Yüzde 25 kadar da hidrokarbon rezervleri ve maden yatakları bulunuyor. Bu durumda bilimsel ve idari yönün ardında kıtanın ekonomik yönünü de ortaya çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

TÜBİTAK MAM'ın enerji teknolojilerinden savunma sanayine kadar birçok alanda çalıştığını söyleyen Özsoy, kutup araştırmalarının sadece mühendislik değil, psikiyatri, sağlık, uzay bilimleri gibi farklı disiplinleri de kapsadığını vurguladı.

Konuşmanın ardından EÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlkin Şengün, Özsoy'a, Ege Üniversitesinin 70. kuruluş yıl dönümüne özel olarak basılan hatıra pulunu hediye etti.

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