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Anasayfa Bilim-Teknoloji Instagram platformunda, 16 yaşının altındakiler ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" açamayacak

Instagram platformunda, 16 yaşının altındakiler ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" açamayacak

Yayınlanma Tarihi: 10.04.2025 10:31

Instagram platformunda, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı belirtildi.

Instagram platformunda, 16 yaşının altındakiler ebeveyn izni olmadan canlı yayın açamayacak

Amerikan teknoloji şirketi Meta, Instagram platformundaki "Teen Accounts'a (Genç Hesapları)" ilişkin yenilikleri açıkladı.

Açıklamada, 16 yaş altı kullanıcıların ebeveyn izni olmadan "canlı yayın" özelliğini kullanamayacağı ve özel mesajlarda "otomatik bulanıklaştırma" özelliğini kapatamayacağı bildirildi.

Ayrıca, "Teen Accounts" özelliğinin Facebook ve Messenger'a da genişletileceği kaydedildi.

Yeniliklerin birkaç ay içinde ilk olarak ABD, İngiltere, Kanada ve Avustralya'da deneneceği bilgisi de paylaşıldı.

Meta çatısı altındaki sosyal medya platformu Instagram, Eylül 2024'te, çocuk ve gençlerin platformu kullanımını kısıtlayan ve güvenlik tedbirleri içeren "Teen Accounts (Genç Hesapları)" uygulamasını tanıtmıştı.

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ABD İngiltere Kanada Avustralya Meta FACEBOOK messenger Instagram Amerikan Teen Accounts

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