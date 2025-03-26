Alman Ekonomi Enstitüsü: Avrupa savunma sanayi patentleri konusunda geride kalıyor

Avrupa Birliği'ne (AB) üye ülkelerin yeni askeri teknolojilerin geliştirilmesinde ABD'nin çok gerisinde kaldığı belirtildi.

Alman Ekonomi Enstitüsü (IW) "Silah ve savunma sanayinden patent başvuruları: ABD ile büyük fark?" başlıklı araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

IW tarafından 2015-2023 yıllarında yapılan hesaplamalara göre, silah ve savunma sanayindeki ABD merkezli şirketler yaklaşık 18 bin patent başvurusunda bulunurken, AB üyesi ülkelerdeki şirketlerin bu alandaki başvurusu sayısı 12 binin altında kaldı.

Savunma sanayi alanında Fransa'da yaklaşık 5 bin 300, Almanya'da yaklaşık 4 bin 300, İngiltere'de yaklaşık 3 bin 500 ve diğer NATO ülkeleri Kanada, Norveç ve Türkiye'de toplam 1.000 patent başvurusu yapıldı.

Askeri güç mücadelesi aynı zamanda yeni teknolojilerde rekabet üstünlüğü ve bağımsızlık kazanmakla da ilgili olurken, AB'nin silah ve savunma sanayinin ABD'ye kıyasla patent başvurularının sadece üçte ikisini yapması dikkati çekti. Bu açığı kapatmak için AB ülkelerinin birlikte askeri araştırmalara ek yatırımlar yapması gerektiği vurgulandı.

Ukrayna-Rusya savaşının, Kiev'in ve Almanya'nın ABD askeri teknolojisine son derece bağımlı olduğunu açıkça ortaya koyduğu ifade edilen araştırma raporunda, "ABD'nin mart başında Ukrayna'nın savaş bölgesinden uydu görüntülerine erişimini engellemesi, Ukrayna'nın savunma kapasitesini bir anda önemli ölçüde zayıflattı." denildi.

Alman Silahlı Kuvvetlerinin ABD'li Lockheed Martin'den F-35A Lightning II modeli savaş uçağı alımı için milyarlarca avroluk sözleşmesi yaptığı hatırlatılan raporda, "Bu uçakların ABD'den zorunlu olan yazılım güncellemeleri olmadan savaşa hazır olma durumlarını kaybetme riski altında oldukları ve hatta ABD'den kontrol edilebilen sözde bir 'kill switch' (uzaktan kapatma) nedeniyle uçuşa hazır olma durumlarını tamamen kaybedebilecekleri de ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi.

Araştırmada, acil bir durumda, askeri teknoloji üzerindeki kontrolün, bu teknolojinin dahil edildiği ürünün mülkiyetinden daha önemli olduğu ortaya konulurken, bunun aynı zamanda temel patentler için de geçerli olduğu belirtildi.

IW'nin araştırmasında, ABD'de savunma sanayisine yönelik patent başvurularında çok sayıda üniversite, enstitü ve askeri hastanenin önemli bir katkı sağladığı da ortaya kondu.

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