Zırhlı araçların "İsviçre çakısı" göreve hazır

EDGE Grubu ve Otokar ortak girişimi Al Jasoor firması, RABDAN 8x8 zırhlı kurtarıcı aracı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de düzenlenen IDEX Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ve Konferansı'nda (IDEX 2025) ilk kez sergiledi.

Otokar Askeri Araçlar Bölümü İş Geliştirme Direktörü Tamer Sırcalı, yaptığı açıklamada, Otokar'ın yaklaşık 40 ülke ve 5 kıtada kullanılan 30 binin üzerinde askeri araç ürettiğini ve bunlara hizmet vermeyi sürdürdüğünü söyledi.

Körfez bölgesinde uzun yıllardır 4x4, 6x6 ve 8x8 araçlarla farklı çözümler sunduklarını anlatan Sırcalı, BAE'de 10 yıldır faaliyet gösterdiklerini ifade etti. 2017 yılında imzaladıkları sözleşme kapsamında Rabdan projesi ile yüksek adette 8x8 araç teslimatı gerçekleştirdiklerini belirten Sırcalı, bu araçlara yönelik desteklerinin sürdüğünü kaydetti.

Kullanıcının araçlardan memnun olduğuna işaret eden Sırcalı, envantere oldukça kuvvetli bir 8x8 araç kazandırdıklarını vurguladı.

Bu projenin başarısından hareketle farklı çözümleri BAE ve diğer Körfez ülkelerine kazandırmak istediklerini dile getiren Sırcalı, yaptıkları ihtiyaç analizleri sonunda 8x8 araç üzerine yoğunlaşarak bir kurtarma aracı geliştirdiklerini bildirdi.

Engel tanımayacak, kurtarmaya koşacak

Ortaya oldukça kabiliyetli bir araç çıktığını ifade eden Sırcalı, aracın özelliklerine ilişkin şu bilgileri verdi:

"BAE projemizin hem devamı olarak hem de Körfez bölgesindeki farklı ihtiyaçları karşılayacak esnek ve birçok kabiliyeti tek bir platformda sunan çözüm geliştirdik. 8x8 aracın oldukça yüksek beygir gücüne sahip motoru var. Süspansiyon sistemi ve taşıma kabiliyeti özellikle çöl mobilitesini sağlayacak şekilde. Yüksek ağırlıklara dayanacak bir gövde tasarlandı. 8x8 olarak oldukça yüksek kalitede ve en üst seviyede zırh korumasına sahip.

Farklı kurtarma, hatta bakım ve onarım senaryolarına uygun bir araç tasarladık. Aracın önündeki dozer bıçağı hem engelleri açmak hem de önüne bir kum tepesi yaparak kendisini saklamak için kullanılabilir. Kum küreme yaparak zorlu arazilerde arkadan gelen araçlara yol açabilecek oldukça kuvvetli bir dozer bıçağı bulunuyor. Bıçak sağa sola, yukarı ve öne hareket edebiliyor. Tamamen hidrolik kontrollü ve şoför mahallinden aracı sürerken basit şekilde kontrol edebilecek şekilde aracın önüne yerleştirdik. Bu tür ekipmanları kontrol edebilmek için oldukça yüksek kapasiteli bir hidrolik sistemi var. 8x8 araçlarda kullanılan 360 derece farkındalık sistemini 8 kamera ile araca kazandırdık. Dozer bıçağını kontrol ederken farkındalığı artırmak, şoföre kabiliyet kazandırmak adına 4 kamera ile aracın önünü şoförün erişimine sunuyoruz."

Aracın üzerinde yer alan kurtarma donanımları ve yeteneklerini anlatan Sırcalı, şunları kaydetti:

"Aracın üzerinde 2 büyük vinç var. Bunlardan biri teleskopik vinç; oldukça yüksek ağırlıkları aracın kendi güç paketini, zırh parçalarını veya kule sistemlerini sahada kaldırıp indirebilecek ya da farklı araçlardaki bu donanımları indirebilecek bir vinç. Onun üzerinde halat operasyonlarını gerçekleştirebilmek için yardımcı bir vinç var. Bu araçta bir ilki gerçekleştirdik, tamamen kendi tasarımımız, benzer araçların hiçbirinde bulunmayan, kaldırarak çekme kabiliyeti olan bir vinci, ikinci vinç olarak entegre ettik. Bu vinç, benzer sınıftaki araçların ön aksının tamamen koptuğu, kırıldığı ya da mayına maruz kaldığı durumlarda aracı önden kaldırarak çekme kabiliyeti sunuyor. Ayrıca benzer tüm araçlarda olan aracı çekerek götürme operasyonlarını gerçekleştirebiliyoruz. Aracın arkasındaki ana kurtarma vincimiz 70 ton kapasiteli. 8x8 hatta paletli araçları kuma, çamura batmış vaziyetten çekip çıkarabilen bir altyapıya sahip. Bu altyapıyı desteklemek için önde iki yanda ve arkada sabitleyici ayaklarımız mevcut. Bunlar aracı sabitleyen ve destekleyen unsurlar. Özellikle kurtarma ve çekme operasyonlarında aracın zarar görmemesi ve güvenli operasyon yürütülmesine imkan veren unsurlar."

"Tekerlekli atölye"

Tamer Sırcalı, araç ile kurtarma yanında bakım ve onarım faaliyetleri de gerçekleştirilebildiğini söyledi.

Aracı, sahaya gittiğinde arızalı bir araca gerekli bakım ve onarım faaliyetlerini yapabilecek şekilde donattıklarını ifade eden Sırcalı, bu amaçla içerisinde jeneratör, kaynak ve kesim makinesi dahil birçok kurtarma ve bakım ekipmanının yer aldığını belirtti.

Bu donanımların araca sahada atölye gibi çalışma imkanı sağladığına işaret eden Sırcalı, "Araçta 4 kişilik bir kapasite var. Şoför, nişancı, elektrikçi ve mekaniker araçta yer alabiliyor. Aracın muharebe ortamında kendisini koruması için uzaktan komutalı bir silah sistemi var. Araç içinden, dış etkilere maruz kalmadan kumanda edilebilen bir sistem. Bu haliyle oldukça esnek kabiliyetli bir araç haline geldi. Platform olarak son derece kuvvetli bir araç." dedi.

Araca gösterilen ilgiye ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Sırcalı, "Hem BAE hem Körfez ülkelerinden yoğun talep görüyoruz. Farklı kullanıcılarla farklı varyantlarını, versiyonlarını konuşmaya başladık. Umarız önümüzdeki günlerde aracımızı farklı ülkelerde hizmet ederken göreceğiz." diye konuştu.

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