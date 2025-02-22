Turbo motorlu yeni Bayraktar TB2T-AI SİHA test uçuşlarına başladı

Türkiye'nin ilk milli silahlı insansız hava aracı (SİHA) Bayraktar TB2'nin, turbo motor ve gelişmiş yapay zekaya sahip yeni versiyonu Bayraktar TB2T-AI SİHA, test uçuşlarına başlayarak, gökyüzündeki yerini aldı.

Baykar'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, uçuş testleri Edirne'nin Keşan ilçesinde devam eden yeni nesil Bayraktar TB2T-AI SİHA, turbo motor gücü, yüksek hız, üstün irtifa ve akıllı uçuş kabiliyetleriyle sınıfının dünyadaki en iyisi olarak görev yapmaya devam edecek.

Turbo motora sahip SİHA, 30 bin feet irtifanın üzerine 30 dakikadan kısa bir sürede çıkabiliyor. Bayraktar TB2T-AI SİHA, devam eden uçuş testlerinde 30 bin 318 feet irtifaya çıkarak kendi rekorunu da kırdı.

Mevcut SİHA'lara kıyasla çok daha hızlı tırmanma ve uzun süre yüksek irtifada kalma yeteneğine sahip olan Bayraktar TB2T-AI SİHA, 160 knot (300 km/s) hızla hava üstünlüğünü elinde tutacak düzeyde büyük bir güç kazandı.

Artırılmış kalkış ağırlığı ve faydalı yük kapasitesiyle muharebe sahasında daha uzun süre ve daha etkili görev yapacak olan Bayraktar TB2T-AI SİHA, bünyesine entegre edilen yeni nesil üç yapay zeka bilgisayarıyla hava muharebesinde üstün otonom yetenekler sunuyor.

SİHA, en zorlu elektronik harp ortamlarında arazi referanslı görsel seyrüsefer yapabilme kabiliyeti de kazanırken, gelişmiş yapay zeka sistemleri sayesinde görsel navigasyonla araziyi tanıyıp, yön tayin edebiliyor.

Hedefleri analiz ederek tespit ve teşhis yapabilen Bayraktar TB2T-AI SİHA, görsel olarak pistleri tanıyarak otonom iniş-kalkış gerçekleştirebiliyor, dinamik rota planlaması yaparak en uygun uçuş rotalarını belirleyebiliyor.

Muharebe sahasında oyun değiştirici bir unsur olacak Bayraktar TB2T-AI SİHA, gökyüzünde gelişen acil durumlarda yapay zeka destekli sistemleri sayesinde otomatik olarak güvenli bir şekilde üsse geri dönüş yapabiliyor. SİHA, bu özelliğiyle muharebe sahasında dayanıklılık ve operasyonel güvenliği en üst seviyeye çıkarıyor.

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