SETA söyleşisinde askeri alanda yapay zekanın kullanımı tartışıldı

SETA araştırmacısı Gloria Shkurti Özdemir ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden Doç. Dr. Erman Akıllı'nın moderatörlüğünü yaptığı çevrim içi söyleşiye, SETA Washington DC araştırmacısı Ozan Ahmet Çetin katıldı.

Çetin, devletlerin, yapay zekanın askeri alanda kullanımına yüksek bütçeler ayırdığını, yapay zekayı kullanmamanın savunma risklerini barındırdığını söyledi.

Yapay zeka kullanarak askeri araçlara otonomi kazandırıldığına ve bu şekilde insanların askeri operasyonlarda fiziki rolünün azaltıldığına işaret eden Çetin, karar destek sistemlerinde de bu teknolojiden faydalanıldığını kaydetti.

Çetin, askeri teknolojinin askeri başarıyı beraberinde getirdiğini, dünya liderlerinin söz sahibi olmak için yapay zekaya önem atfettiğini belirtti.

Yapay zeka araçlarının caydırıcılık konusunda rol oynayabileceğine dikkati çeken Çetin, devletlerin bu teknolojiyi mevcut sistemlere entegre etmeye çalıştığını dile getirdi.

- Savunma teknolojilerinde yapay zeka

Çetin, yapay zeka teknolojilerinin geleneksel savunma sistemlerini aciz bırakabileceğini belirterek, bu teknolojinin siber güvenlik alanında da fayda sağladığından bahsetti.

Türkiye'de tüm devlet erkanının yapay zekaya önem verdiğini ve kaynak ayırdığını ifade eden Çetin, yapay zeka teknolojilerinin terörle mücadelede ve sınır güvenliğinde kullanıldığına dikkati çekti.

Çetin, yapay zeka destekli otonom araçların uzayda kullanımına önem verildiğini de anlattı.

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