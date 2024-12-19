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Anasayfa Bilim-Teknoloji Uzayda mahsur kalan 2 astronotun eve dönüşü yine ertelendi

Uzayda mahsur kalan 2 astronotun eve dönüşü yine ertelendi

Yayınlanma Tarihi: Aralık 19, 2024 13:05

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Boeing mekiğinin arızalanması nedeniyle yaklaşık 7 aydır uzay istasyonunda mahsur kalan astronotların dönüşünün bir kez daha ertelendiğini açıkladı.

Uzayda mahsur kalan 2 astronotun eve dönüşü yine ertelendi

NASA'dan yapılan açıklamada, teknik sorunlar nedeniyle haziran başından bu yana Dünya'ya dönmeyi bekleyen astronotlar Butch Wilmore ve Suni Williams'ın yerine geçecek mürettebatın fırlatılmasının geciktiği belirtildi.

Açıklamada, bu nedenle Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) mahsur kalan astronotların dönüşünün Mart veya Nisan 2025'e kadar gerçekleşemeyeceği ifade edildi.

Wilmore ve Williams'ın yaklaşık 1 hafta sürmesi planlanan test uçuşu martta dönmeleri halinde 10 ay sürmüş olacak.

- Boeing'in Starliner mekiği arızalanmıştı

Boeing, iki ertelemenin ardından 5 Haziran'da NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı taşıyan Starliner mekiğini ilk kez uzaya yollamıştı.

Helyum sızıntısı tespit edilen mekikte yapılan incelemelere rağmen sorunun kaynağı bir türlü bulunamamış ve aracın Dünya'ya dönüşü birkaç kez ertelenmişti.

Boeing'in arızalı kapsülüyle iki astronotu Dünya'ya geri getirmenin çok riskli olduğuna karar veren NASA, astronotların Şubat 2025'e kadar uzayda kalacağını açıklamıştı.

NASA, daha sonra Starliner mekiğinin mürettebatsız şekilde Dünya'ya döndüğünü duyurmuştu.

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