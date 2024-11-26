Arama

Menu
BİLİM-TEKNOLOJİ

Azerbaycanlı öğrenciler İzmir'deki Uzay Kampı'nda eğitim aldı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bulunan Ege Serbest Bölgesi'ndeki Uzay Kampı Türkiye'de Azerbaycanlı öğrencilere eğitim verildi.

Azerbaycanlı öğrenciler İzmir’deki Uzay Kampı’nda eğitim aldı
Yayınlanma Tarihi: 26.11.2024 12:20:46 Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 12:20

Ege Serbest Bölgesi Kurucu ve İşleticisi AŞ'den (ESBAŞ) yapılan açıklamaya göre, dünyada ABD Uzay Bilimleri Sergi Komisyonu lisansı bulunan iki uzay kampından biri olan İzmir'deki kamp, farklı ülkelerden uzay meraklısı çok sayıda çocuk, genç ve yetişkini ağırlıyor.

Bu kapsamda Uzay Kampı Türkiye ve Azerbaycan Uzay Ajansı Azercosmos'un iş birliğiyle düzenlenen özel programda Azerbaycanlı 14 çocuğa uzay teknolojileri eğitimi verildi.

Uzay teknolojilerini yakından öğrenme fırsatı bulan öğrenciler, astronot simülatör eğitimleri, Mars'ta kolonileşme, aya uçuş simülasyonları gibi etkinliklere katıldı.

Azerbaycan Uzay Ajansı Azercosmos'un Uzay Akademisi Müdürü İmran Mukhtarov, Uzay Kampı Türkiye ile gerçekleştirilen programın çok başarılı geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Uzay Akademimiz ve Uzay Kampı Türkiye iş birliği, Türk dünyasında uzay alanında farkındalık yaratarak geleceğin uzay liderlerinin yetiştirilmesine zemin hazırlamanın yanı sıra, katılımcılar arasındaki dayanışma ve dostluğu güçlendirmeyi amaçlıyor."

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Gaziemir Uzay Kampı Türkiye İzmir Türk Mars Ege Serbest Bölgesi Uzay Akademi

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2024 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN