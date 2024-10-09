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BİLİM-TEKNOLOJİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2026'da Antalya'daki Uzay Kongresi'ne hazırlanıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2026'da Antalya'da düzenlenecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi öncesinde süreci yürütecek komiteyle istişare toplantısı yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2026’da Antalya’daki Uzay Kongresi’ne hazırlanıyor
Yayınlanma Tarihi: 9.10.2024 10:02:28 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 10:02

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kongre sürecine ilişkin bilgi verildi.

Türkiye turizminin "başkenti" Antalya'nın, dünyadaki en büyük uzay konferansı niteliği taşıyan 77. Uluslararası Uzay Kongresi'ne 2026'da ev sahipliği yapacağı anımsatılan paylaşımda, "Bakanımız Mehmet Fatih Kacır, 2026 yılında gerçekleştirilecek kongre öncesinde süreci etkin şekilde yürütecek komite ile istişare toplantısı yaptı. 70'den fazla ülkenin katılacağı etkinlik, Türkiye'de şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük uluslararası bilimsel organizasyon olma niteliği taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası Uzay Federasyonunun (IAF) geçen yıl Bakü'de düzenlenen genel kurul toplantısında, 2026'da yapılacak kongreye ev sahipliği için Antalya ile Polonya'nın Poznan şehrinin adaylığı görüşülmüştü. Yapılan değerlendirmeler sonucu, IAF Genel Kurulu, 2026'daki kongrenin Antalya'da yapılması yönünde karar almıştı.

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Etiketler Bakü Uluslararası Uzay Federasyonu Uzay Kongresi Antalya IAF Genel Kurulu

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