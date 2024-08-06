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BİLİM-TEKNOLOJİ

TÜBİTAK teknoloji transferi yapacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), "Deniz Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı Yazılımı (DEHOS)" isimli teknolojinin yapma bilgisi ve yazılımını 10 yıllığına transfer edecek.

TÜBİTAK teknoloji transferi yapacak
Yayınlanma Tarihi: 6.8.2024 10:28:02 Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 15:12

Kurumun teknoloji transferi ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TÜBİTAK tarafından geliştirilen DEHOS teknolojisine ait yapma bilgisi ve yazılım, basit lisanslama yöntemiyle teknoloji transfer bedeli karşılığında 10 yıllığına transfer edilecek.

Teknoloji transfer bedeli (dolar, KDV hariç) peşinatı lisans alanın kurulum/satış/temin/bakım-onarım yapacağı her ülke için 100 bin dolar olarak belirlendi. Royalti (kullanım hakkı) bedeli de fiyat üzerinden yüzde 5 olarak tespit edildi.

DEHOS, farklı harp nevileri ve harekat fonksiyonlarının, bilgisayar ortamında gerçeğe yakın sadakat seviyesinde, farklı ortam koşullarında denenmesi, analiz edilmesi, raporlanması ve geliştirilmesine imkan sağlayarak bilgisayar destekli harp oyunu ihtiyacını karşılamak üzere geliştirildi. Yazılım çok taraflı, kullanıcılı, zaman adımlı ve kontrollü ortamda istihbarat açısından açık veya kapalı şekilde operasyonel ve taktik seviyede oynanabiliyor.

Kurum tarafından aranan şartları sağlayan tüm istekliler, teknoloji transfer başvurusunda bulunabilecek.

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Etiketler Deniz Harp Oyunu Simülasyonu Resmi Gazete Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Deniz Harp Oyunu Simülasyon Altyapısı Yazılımı TÜBİTAK Bilgisayar

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