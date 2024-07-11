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BİLİM-TEKNOLOJİ

Samsung, yeni Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra'yı tanıttı

- Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve CEO'su TM Roh: - "Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra ile sunulan akıllı ölçüm, rehberlik ve içgörüler, kullanıcıların verileri anlamlı içgörülere dönüştürmesine yardımcı olacak"

Samsung, yeni Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra’yı tanıttı
Yayınlanma Tarihi: 11.7.2024 10:22:22 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 10:22

Samsung Electronics, giyilebilir yeni akıllı saat modelleri Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra'yı tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, Paris'teki Galaxy Unpacked'de giyilebilir yeni akıllı saat modelleri Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra'yı duyurdu.

Galaxy AI ile güçlendirilmiş yeni akıllı saatler, kişiselleştirilmiş içgörü ve özel sağlık deneyimi sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Mobil Dünya Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) TM Roh, giyilebilir cihaz portföylerine eklenen yeni ürünlerle kullanıcıların sağlıklarında ve zindeliklerinde kontrolü ellerine almalarını sağladıklarını belirtti.

Roh, "Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra ile sunulan akıllı ölçüm, rehberlik ve içgörüler, kullanıcıların verileri anlamlı içgörülere dönüştürmesine yardımcı olacak ve genişletilmiş akıllı sağlık deneyiminde yepyeni bir çağ açacak." ifadelerini kullandı.

Samsung'un dijital fitness geliştirme vizyonunun merkezinde yer alan yeni ürünler kişiselleştirilmiş veri ölçümleri ve özel fitness deneyimleri sunarak, kullanıcıların günlük zindelik durumuna dair bütünsel bir yaklaşımla kendilerini daha kapsamlı bir şekilde anlamalarını sağlıyor.

Galaxy Watch7 ve Galaxy Watch Ultra, üzerindeki geliştirilmiş sensörleriyle kişisel sağlıklı yaşam hakkında doğru, detaylı ve ileri düzeyde bilgi sağlayarak Samsung'un dijital fitness geliştirme vizyonunu hayata geçirmeye yardımcı oluyor.

Yeni modeller, zindeliğe sade bir yaklaşım sunarak, bilekte rahatça takılıyken uyurken de zindelik izleme, takip ve kişiselleştirilmiş veri ölçümleri sağlıyor.

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Etiketler Samsung Electronics Paris Galaxy Unpacked Galaxy Watch7 Galaxy Watch Ultra Galaxy AI Samsung galaxy

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