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BİLİM-TEKNOLOJİ

Toronto'da Collision Teknoloji Konferansı devam ediyor

Toronto’da Collision Teknoloji Konferansı devam ediyor
Yayınlanma Tarihi: 20.6.2024 10:26:18 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 10:26

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ikinci gününde düzenlenen panele Google Cloud Başkan Yardımcısı ve CTO'su Will Grannis de katıldı.

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ikinci gününde düzenlenen panele FPV Ventures'un Kurucu ortağı ve yöneticilerinden Wesley Chan de katıldı.

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ikinci gününde düzenlenen 'Üretken teknolojinin güçlendirilmesi' panelinde, Amazon Web Services (AWS) Yapay Zeka Ürünleri Başkan Yardımcısı Matt Wood da konuşma yaptı.

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ikinci gününde düzenlenen 'Yapay zekanın siber güvenlik tehdidi' panelinde, 1Password CEO'su Jeff Shiner da konuşma yaptı.

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ikinci gününde düzenlenen 'Gelecekteki normal - Alışverişin geleceği' panelinde, Shein Stratejik İletişim Başkanı Peter Pernot-Day de konuşma yaptı.

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı'nın ikinci gününde düzenlenen panele, Boeing şirketinin kalite müdürü Sam Salehpour da konuşma yaptı.

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ikinci gününde düzenlenen 'Yeni bir spor çağını başlatmak' panelinde, Rus tenisçi Maria Sharapova da konuşma yaptı.

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ikinci gününde düzenlenen 'Yapay zekayı kontrol edebilir miyiz?' panelinde, Geoffrey Hinton da konuşma yaptı.

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