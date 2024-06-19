Toronto’da Collision Teknoloji Konferansı başladı

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ilk gününde düzenlenen panelde Bilgisayar Güvenliği Şirketi Wiz'in Başkanı ve COO'su Dali Rajic konuşma yaptı.

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ilk gününde düzenlenen panele Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim de katıldı.

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ilk gününde düzenlenen panelde Waabi'in Kurucusu ve CEO'su Raquel Urtasun da konuşma yaptı.