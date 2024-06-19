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BİLİM-TEKNOLOJİ

Toronto'da Collision Teknoloji Konferansı başladı

Toronto’da Collision Teknoloji Konferansı başladı
Yayınlanma Tarihi: 19.6.2024 08:35:11 Güncelleme Tarihi: 19.06.2024 08:34

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ilk gününde düzenlenen panelde Bilgisayar Güvenliği Şirketi Wiz'in Başkanı ve COO'su Dali Rajic konuşma yaptı.

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ilk gününde düzenlenen panele Vancouver Belediye Başkanı Ken Sim de katıldı.

Kanada'nın Toronto kentinde girişimcileri ve teknoloji profesyonellerini bir araya getiren Collision Teknoloji Konferansı başladı. Konferansın ilk gününde düzenlenen panelde Waabi'in Kurucusu ve CEO'su Raquel Urtasun da konuşma yaptı.

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Etiketler Collision Teknoloji Konferansı Bilgisayar Güvenliği Şirketi Wiz Vancouver Toronto Ken Sim Raquel Urtasun Dali Rajic Kanada

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