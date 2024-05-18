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BİLİM-TEKNOLOJİ

Uçan araç "Hexa", Tokyo'da ilk gösteri uçuşunu yaptı

- Tokyo Valisi Koike Yuriko: - "Uçan araçların normal bir ulaşım aracı haline gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum"

Uçan araç Hexa, Tokyo’da ilk gösteri uçuşunu yaptı
Yayınlanma Tarihi: 18.5.2024 11:34:55 Güncelleme Tarihi: 18.05.2024 11:32

ABD'li havacılık şirketi LIFT Aircraft üretimi uçan araç "Hexa", Japonya'nın başkenti Tokyo'da ilk gösteri uçuşunu başarıyla tamamladı.

Hexa uçan aracının ilk uçuş gösterisi, "SusHi Tech Tokyo 2024" etkinliği kapsamında başkentteki Big Sight fuar merkezinin garajında düzenlendi.

Tokyo Metropol Valiliği ev sahipliğinde ve yaklaşık 500 kişinin katıldığı tanıtım gösterisinde uçan araç Hexa 10 metre hava kalkışı gerçekleştirdi.

Başarıyla gerçekleştirilen ilk uçuşu ilgiyle izleyen seyirciler, uçan aracın etrafında fotoğraf ve video çekti.

Tanıtıma katılan Tokyo Valisi Koike Yuriko, gazetecilere açıklamasında, "Daha fazla insanın bu son teknolojiyi deneyimlemesini istiyor ve uçan araçların normal bir ulaşım aracı haline gelmesini sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Hexa aracı tanıtımı amacıyla gösterilerin, hafta içinde belirlenen iki günde, kısa süreli ve ücretsiz şekilde sürdüreceği aktarıldı.

- Saatte maksimum 100 kilometre hızla uçabiliyor

ABD'li havacılık şirketi LIFT Aircraft üretimi aracın tek koltuklu yolcu kabininin üst kısmında 18 pervane yer alıyor.

Dikey kalkış ve iniş yapabilen 4,5 metre genişliğinde ve 2,6 metre yüksekliğindeki uçan araç 196 kilogram ağırlığa sahip.

Saatte maksimum 100 kilometre hızla uçabilen araç yaklaşık 15 dakika kadar havada kalabiliyor.

Yeni nesil insan taşımacılığını kolaylaştırması beklenen uçan araçlardan, trafik sıkışıklığıyla mücadele ve afet bölgelerine malzeme tedarikinde faydalanılması hedefleniyor.

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Etiketler LIFT Aircraft Japonya Tokyo Big Sight Tokyo Metropol Valiliği SusHi Tech Tokyo 2024 ABD Koike Yuriko

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