Bilim insanlarına göre, iklim değişikliği Körfez bölgesindeki yağışları şiddetlendirmiş olabilir

Bilim insanları, geçen hafta Körfez bölgesini etkisi altına alan sağanak yağışların iklim değişikliği nedeniyle daha da şiddetlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

CNN'in haberine göre, uluslararası bir akademik işbirliği olan "World Weather Attribution" (WWA) bünyesindeki 21 bilim insanı, iklim değişikliğinin Umman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Yemen'de hayatı olumsuz etkileyen yağışların üzerindeki etkisini inceledi.

Gerçek bir hava olayını iklim değişikliğinin olmadığı kurgusal bir dünya ile karşılaştıran bilgisayar simülasyonları oluşturan araştırmacılar, ayrıca Körfez bölgesindeki ülkelerin geçmiş yıllarda aldığı yağış oranlarını da inceledi.

Bilim insanları, incelemeler sonucunda, sadece bir günde kömür, petrol ve doğal gaz kullanımı nedeniyle yaşanan 1,2 santigrat derecelik ısınmanın olmadığı bir dünyada yağması gerekenden yüzde 10 ila 40 daha fazla yağmur yağdığını tespit etti.

Yağışların iklim değişikliği nedeniyle şiddetlenmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran araştırmacılar, sıcaklıkların artmasına neden olan El Nino hava olayının da büyük bir etken olabileceğini belirledi.

Körfez bölgesinde etkili olan şiddetli yağışlar ve bu yüzden oluşan seller Umman, BAE, Bahreyn ve Yemen'de hayatı olumsuz etkilemişti. Kötü hava koşulları ülkelerdeki havalimanlarının kapanmasına, uçuşların aksamasına ve ekonomik hayatta sıkıntılar yaşanmasına yol açmıştı.

BAE, 16 Nisan'da ülkede son 75 yılın en yüksek yağış miktarının kaydedildiğini duyurmuştu.