Türksat 6A'da sona yaklaşılıyor

Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın uçuş modeli ve anten testlerinin tamamlandığını belirterek, sistemin genel yapısıyla ilgili testlerin ardından uydunun paketlenerek fırlatma merkezine gönderileceğini ifade etti. Ertok, dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2024'e katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington'da soruları yanıtladı.