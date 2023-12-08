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BİLİM-TEKNOLOJİ

Meta, yapay zekayla fotoğraf üretme sitesi "Imagine with Meta"yı duyurdu

ABD'de sosyal medya şirketi Meta, sosyal medya platformlarında kullanılan yapay zekayla fotoğraf üretme özelliğini, Imagine with Meta adıyla erişime sunduğunu duyurdu.

Meta, yapay zekayla fotoğraf üretme sitesi Imagine with Metayı duyurdu
Yayınlanma Tarihi: 8.12.2023 16:59:48 Güncelleme Tarihi: 08.12.2023 16:59

Meta'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, şirketin, sosyal medya platformlarının mesajlar kısmında yapay zekayla fotoğraf üretme özelliğini, "Imagine with Meta (Meta ile hayal edin)" adıyla ABD'de erişime açık internet sitesi olarak kullanıma sunduğu belirtildi.

Sosyal medya platformlarının mesajlarında kullanılabilen bu özelliğe, "imagine.meta.com" adresinden erişilebileceği kaydedilen açıklamada, yapay zekayla üretilen fotoğraflara ilişkin "güvenlik" adımları atıldığı da aktarıldı.

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Imagine with Meta'da üretilen fotoğraflara "görünmez damga" eklenerek fotoğrafın "takip edilmesinin" planlandığı anlatılan açıklamada, bu damganın "uyumlu modellerle" tespit edilebileceği kaydedildi.

Açıklamada, yapay zekayla üretilen fotoğraflara eklenen damganın, fotoğrafın kırpılması, renginin değiştirilmesi gibi işlemlere karşı "dirençli" olacağı bildirildi.

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