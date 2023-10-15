Anadolu Üniversitesi, dijital oyun tasarımcısı gençleri buluşturdu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca "Üreten Şehirler Programı" kapsamında finanse edilen, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) desteğiyle ARİNKOM TTO ve Games United işbirliğinde Anadolu Üniversitesince yürütülen "Oyun ve Animasyon Geliştirme Merkezi Projesi" çerçevesinde düzenlenen "Oyun Geliştirme Yarışması"nda 14 üniversiteden 100 öğrenci bir araya geldi.

Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, AA muhabirine, projede yaklaşık bir yıllık emeklerinin sonucunu almaya başladıklarını söyledi.

Eskişehir'in 3 üniversitesiyle oyun ve animasyon geliştirme merkezi kurma konusunda büyük potansiyelinin bulunduğuna işaret eden Erdal, "Biz de bu potansiyele güvenerek böyle bir projeye başladık. Bugün de bu projenin son aşamasındayız. Oyun geliştiriciler hünerlerini gösterecekler. 14 üniversiteden gencimiz 48 saat oyun geliştirecek. Yarışma, yarın kurulacak jüride nihayete varmış olacak." dedi.

Erdal, gençlerin uzun süredir eğitim aldığını anlatarak, projenin Eskişehir için güzel bir altyapı oluşturmasını diledi.

Projenin, Eskişehir'in yeni sanat tasarım ve oyun geliştirme merkezi olmasını hayal ettiklerini dile getiren Erdal, Güzel Sanatlar Fakültesi'ndeki Çizgi Film ve Animasyon Bölümü'nün en çok istihdam üreten programlardan olduğunu anlattı. Rektör Erdal, öğrencilerin bölüme özel yetenek sınavıyla alındığına değinerek, şunları kaydetti:

"Buradan mezun olan gençler hem yurt içinde hem de yurt dışındaki birçok firmada rahatlıkla iş bulabiliyor. Teknopark'taki oyun geliştirme firmaları da bu ekosistemi destekliyor. Yakın zamanda bir sanat ve tasarım merkezi kurduk, Yükseköğretim Kurulundan da onay aldı. Eskişehir'in tasarımla sanatı bir araya getiren merkez haline gelmesini istiyoruz. Bunu daha geniş düşünerek sanat tasarım merkezi olarak planladık. Eskişehir'i bu anlamda önemli bir üs haline getirmek istiyoruz."

- Öğrenciler oyun geliştiriyor

Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Ata Erkoçak da fikir alışverişiyle çalıştıklarını belirtti.

Pratik yeteneklerini artırmaya gayret ettiklerini bildiren Erkoçak, "İşin görsel kısmındayım. Fikir alışverişiyle oyun senaryosunun hikayesini oluşturuyoruz ve ekip çalışmasıyla eksikliklerimizi kapatarak ilerliyoruz. Mezun olduğumda sektörün içinde bulunarak kariyerimde ne yapmak istediğime karar vermek istiyorum. Hedefim bu olduğu için buraya heves ederek girdim. Gelecekte de bir yerlerde olmak, iyi bir yere gelebilmek istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Işık, etkinliğin eğlenceli geçtiğini bildirdi.

Katılımcı arkadaşlarıyla yarıştıklarını anlatan Işık, "Türkiye'de pek çok kişi şu anda mobil oyun sektöründe faaliyet gösteriyor. Ben de onlardan biriyim. Boş zamanlarımda mobil oyunlar geliştiriyorum ve bunu gelecekte meslek olarak yapmak istiyorum." diye konuştu.

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini ise Bursa Uludağ Üniversitesi'nde tamamlayan Emir Cihan Alper ise şunları dile getirdi:

"Oyun sektörüne yöneldim. Her türlü dijital ve mobil oyunu tasarlamaya çalışıyorum. Şu anda pazarın büyük çoğunluğu mobil oyun üzerinde. Etkinliği Instagram'da gördüm. Böyle bir etkinliğe ilk defa katıldığım için heyecanlıyım. 48 saat sürecek. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Anadolu Üniversitesinin bu konuda öncü olduğunu görüyorum. Bu tarz etkinliklerin diğer şehirlere de yayılmasını umuyorum."