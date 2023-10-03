Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, Bilişim Vadisi Bakü’yü ziyaret etti:

- " Azerbaycan 'ın yanında olmaya Azerbaycan'a destek sunmaya devam edeceğiz. Arzu ediyoruz ki milli teknoloji hamlesi rüzgarı İstanbul 'da, Ankara'da, İzmir'de estiği gibi Bakü 'de de çok kuvvetli bir şekilde esmeye devam etsin"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ziyaret ettiği Bilişim Vadisi Bakü'ye yeni katılan şirketlerin açılışını yaptı. Bakan Kacır, 74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılmak üzere bulunduğu Azerbaycan'da, Bilişim Vadisi Bakü'yü ziyaret etti. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kacır, Bilişim Vadisi Bakü'ye yeni katılan Ordulu Teknoloji, Saha İSTANBUL ve Havelsan şirketlerinin açılışını yaptı.

Kacır, yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın da tıpkı Türkiye'deki gibi araştırma, geliştirme ve inovasyon ekosistemini büyütmesinin, yüksek teknoloji üreten ülkeler arasında yer almasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Hem iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirebilmek hem Azerbaycan'daki genç, dinamik ve yetkin insan kaynağından en etkin şekilde Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın istifade etmesini sağlayabilmek adına Bilişim Vadisi'nin Türkiye dışındaki ilk kampüsünü Azerbaycan'da açtıklarını belirten Bakan Kacır, şöyle konuştu:

"Memnuniyetle görüyorum ki bu adımımız her iki ülke tarafından da, iki ülkenin ekosistemleri tarafından da büyük bir teveccühle karşılandı. İlk aylarından itibaren pek çok Türk ve Azerbaycan şirketi Bilişim Vadisi'nde yer almak arzusu taşıdı. Şimdiden 20 firma burada araştırma geliştirme ofislerini açmış durumda. Bu ofisler Bilişim Vadisi'nin Türkiye'deki faaliyetleriyle eş değer düzeyde hizmet görüyor olacaklar. Araştırma ve geliştirme çalışmaları tıpkı Türkiye'deki Bilişim Vadisi kampüslerinde yürütülen süreçlerde olduğu gibi takip edilecek ve desteklenecek."

Bilişim Vadisi Bakü tarafından eylülde oyun geliştirme kampı düzenlendiğini ve kampın büyük ilgi gördüğünü hatırlatan Kacır, "Önümüzdeki dönemde dijital teknoloji alanlarında, mobilite teknolojilerinde, savunma sanayiyle ilişkin teknolojilerde, haberleşme teknolojilerinde, oyun teknolojilerinde buradaki şirketlerin çok önemli araştırma, geliştirme ve inovasyon çalışmalarına imza atacağını ümit ediyoruz. Biz can Azerbaycan'ın yanında olmaya Azerbaycan'a destek sunmaya devam edeceğiz. Arzu ediyoruz ki milli teknoloji hamlesi rüzgarı İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de estiği gibi Bakü'de de çok kuvvetli bir şekilde esmeye devam etsin." ifadelerini kullandı.