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BİLİM-TEKNOLOJİ

"Tokyo Game Show"a 40'ı aşkın ülkeden 800'e yakın şirketin katılması bekleniyor

Japonya'da, dünyanın en büyük video oyun fuarlarından "Tokyo Game Show (TGS) 2023" başladı.

Tokyo Game Showa 40’ı aşkın ülkeden 800’e yakın şirketin katılması bekleniyor
Yayınlanma Tarihi: 21.9.2023 09:59:47 Güncelleme Tarihi: 21.09.2023 10:00

TGS, başkent Tokyo'nun doğusundaki Çiba bölgesinde bulunan ünlü Makuhari Messe Salonu'nda açıldı.Fuarda, dünya çapındaki üreticiler, sanal gerçeklik (VR) teknolojileri dahil yeni sezon ürün ve cihazlarının tanıtımını yapacak.

Etkinliğe, Konami, Capcom gibi Japon firmalar dahil, 40'ı aşkın ülkeden 800'e yakın üretici şirketin katılması bekleniyor.

Bu yıl TGS'de ilk kez, Asya-Pasifik bölgesinden sosyal medyada en az 100 bin takipçiye sahip fenomenler de kendi ulusal dillerinde ürün tanıtımı yapacak.Fuarın ilk 2 günü uluslararası basın ve oyun endüstrisi temsilcilerine özel olacak, genel ziyaretçiler ise 23 Eylül'den itibaren kabul edilecek.

İlkokul çağındaki çocukların ücretsiz girebileceği TGS'yi genel ziyaretçiler, kişi başı 2 bin 300 yenlik (15,5 dolar) önceden rezerv biletleriyle gezebilecek. Yaklaşık 200 bin ziyaretçinin katılmasının beklendiği Tokyo Game Show, 24 Eylül'e kadar sürecek.

İlki 1996'da düzenlenen TGS, ABD'deki "E3" ve Almanya'daki "Gameshow" ile dünyanın en büyük video oyun fuarları arasında gösteriliyor.

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Etiketler Tokyo Japonya ABD Almanya Asya Pasifik Konami Gameshow Tokyo Game Show

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