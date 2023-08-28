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BİLİM-TEKNOLOJİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının teknolojik ürünleri TEKNOFEST'te vitrine çıkacak

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: - "TEKNOFEST, Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmuştur"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının teknolojik ürünleri TEKNOFEST’te vitrine çıkacak
Yayınlanma Tarihi: 28.8.2023 15:57:00 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 16:01

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), PTT, Devlet Demiryolları ve Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK), 30 Ağustos-3 Eylül'de düzenlenecek Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'te yeni ürünlerinin tanıtımlarını yapacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, TEKNOFES'te yönelik hazırlıklara ilişkin bilgi verildi.

Başkentte 30 Ağustos-3 Eylül döneminde gerçekleştirilecek etkinliğin önemine işaret edilen açıklamada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşların stant açarak yeni ürün tanıtımlarını gerçekleştireceği bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST'in milli teknolojinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadığını ifade etti.

DHMİ, SHGM, PTT, TCDD ve BTK'nin yeni ürünlerinin tanıtımı için TEKNOFEST'te stant açacağını aktaran Uraloğlu, "TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak teknolojiye olan ilgiyi artırmayı başarmıştır. Festival Türkiye'nin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmuştur. Yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenlenmesi gençlerin ufkunu açıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- DHMİ'NİN ÇARE Sistemi

Hava Trafik Yönetimi (Air Traffic Management-ATM) AR-GE çalışmaları kapsamında yerli ve milli üretim olan Çok Amaçlı Radar Ekranı (ÇARE) festivalde tanıtılacak. ÇARE Sistemi, hava trafik kontrol yönetim kabiliyeti çerçevesinde gerçek zamanlı uçuş verilerini harita üzerinde sergileyen insan-makine ara yüzü uygulaması olarak geliştirildi. Sistem, hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin biçimde yönetmesine ve hava trafik emniyetinin en üst düzeyde sürdürülmesine imkan sağlıyor. ÇARE, Türkiye'de 40'tan fazla havalimanında hizmet veriyor. Ayrıca Azerbaycan'a ihracatı gerçekleştirilen ÇARE Sistemi, Bakü Haydar Aliyev, Gence ve Fuzuli havalimanlarında mayıs ayından bu yana hizmet sunmaya başladı.

- Hızlı Tren ve Doğu Ekspresi Simülasyonu

TÜRKSAT, TEKNOFEST kapsamında ziyaretçilere yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Kamuda ilk kez hafif yük taşımacılığında kullanılacak elektrikli panelvan, PTT standında sergilenecek. Hızlı Tren ve Doğu Ekspresi Simülasyonu ile VR gözlük sayesinde sanal yolculuk deneyimi yaşatılacak. Sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak hazırlanan Balon Uçuş Simülasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunulacak. İstanbul ve Ankara'nın ardından bu yıl TEKNOFEST'in üçüncü ayağı ise 27 Eylül-1 Ekim tarihlerinde İzmir Çiğli Havalimanı'nda düzenlenecek.

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Etiketler Fuzuli Devlet Demiryolları Azerbaycan Bakü Hızlı Tren ve Doğu Ekspresi Simülasyonu PTT

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