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BİLİM-TEKNOLOJİ

Rus uzay aracı Luna-25 Ay’ın yüzeyine çarptı

Rus uzay aracı Luna-25 Ay’ın yüzeyine çarptı
Yayınlanma Tarihi: 22.8.2023 13:55:36 Güncelleme Tarihi: 22.08.2023 13:53

Rusya Federal Uzay Ajansı (Roscosmos), Rus uzay aracı Luna-25'in Ay'ın yüzeyine çarptığını ve parçalandığını bildirdi.

Roscosmos'tan yapılan yazılı açıklamada, dün Luna-25'le iletişimin kesildiği belirtildi.

Yapılan analizlerde, bazı parametrelerin hesaplanmasında sapmalar yaşandığının tespit edildiği aktarılan açıklamada, "Bu nedenle uzay aracı hesaplanmamış bir yörüngeye geçerek Ay'ın yüzeyine çarptı ve parçalandı." denildi.

Açıklamada, kurulacak özel bir komisyonun kazanın nedenlerini araştıracağı bildirildi.

Luna-25, 11 Ağustos'ta Moskova'nın 5 bin 500 kilometre doğusundaki Vostoçniy Uzay Üssü'nden Soyuz 2.1b roketiyle fırlatılmıştı.

Rusya'nın 1976'dan bu yana Ay'a gönderdiği ilk uzay aracı Luna-25'in Ay'ın yüzeyine yumuşak iniş yaparak bilimsel araştırmalar yapması planlanıyordu.

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Etiketler Roscosmos Ay Soyuz Rus Vostoçniy Uzay Üssü Rusya Moskova Rusya Federal Uzay Ajansı

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